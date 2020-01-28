“Монреаль” – “Вашингтон” (2:4): победили и без Овечкина

Игроки Вашингтона после победы над Монреалем

“[l]Вашингтон”[/l] (34-11-5), играя без дисквалифицированного за пропуск “Матча звёзд” Александра Овечкина, продлил победную серию до четырёх матчей.

“Кэпиталз”, с 74 очками лидирующие в лиге, добились успеха благодаря голу и передаче Якуба Враны, который продлил результативную серию до девяти встреч, а также 31 сэйву Брэйдена Холтби.

“Он сегодня был хорош, – заявил Врана. – Он сделал важные сэйвы и в нужный момент спас нас”.

С сезона 2005-06 “Кэпиталз” провели без Овечкина 31 матч: 15-14-2.

“Монреаль” (22-22-7) не смог продлить победную серию до трёх матчей. Голкипер “Канадиенс” Кэри Прайс отразил 36 бросков.

“Я бы не сказал, что у них было преимущество над нами, – сказал нападающий “Монреаля” Илья Ковальчук, которому не удалось продлить результативную серию до четырёх игр. – Второй период нам не очень удался, но в первом и третьем мы играли действительно хорошо. Впрочем, этого недостаточно”.

Второй звездой матча был признан Евгений Кузнецов, отметившийся передачей на победный гол Враны. Ти-Джей Оши сделал две передачи.

“У нашего звена хорошее взаимопонимание, мы постоянно создаем моменты, – сказал Врана, играющий с Кузнецовым и Оши. – В этом месяце с голами больше везёт мне, но все может измениться. Покуда мы создаем опасные моменты, отличиться может любой. Так что дело не только во мне”.