“Монреаль” – “Вашингтон” (2:4): победили и без Овечкина

С сезона 2005-06 “Кэпиталз” провели без Овечкина 31 матч: 15-14-2.
“Монреаль” (22-22-7) не смог продлить победную серию до трёх матчей. Голкипер “Канадиенс” Кэри Прайс отразил 36 бросков.
“Я бы не сказал, что у них было преимущество над нами, – сказал нападающий “Монреаля” Илья Ковальчук, которому не удалось продлить результативную серию до четырёх игр. – Второй период нам не очень удался, но в первом и третьем мы играли действительно хорошо. Впрочем, этого недостаточно”.
Второй звездой матча был признан Евгений Кузнецов, отметившийся передачей на победный гол Враны. Ти-Джей Оши сделал две передачи.
“У нашего звена хорошее взаимопонимание, мы постоянно создаем моменты, – сказал Врана, играющий с Кузнецовым и Оши. – В этом месяце с голами больше везёт мне, но все может измениться. Покуда мы создаем опасные моменты, отличиться может любой. Так что дело не только во мне”.