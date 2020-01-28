На выходных прошел розыгрыш турнира «Супер-Контик» Junior Hockey Cup

В эти выходные, с 25 по 26 января, на льду дружковской арены «Альтаир» состоялись матчи шестнадцатого розыгрыша «Супер-Контик» Junior Hockey Cup.

В течении двух соревновательных дней пять команд спортсменов 2007 года рождения определяли сильнейшего. «Донбасс 2007» Донецк, «Дружба ХТЗ» Харьков, «Кривбасс» Кривой Рог, «Сокол» Киев, СДЮСШОР Харьков поспорили за главный трофей соревнования. В течении двух игровых дней каждая из команд провела по четыре поединка.

Судьба красавца-трофея определилась лишь в заключительном матче турнира – донецкий «Донбасс 2007» играл с командой харьковской СДЮСШОР.

Поединок выдался крайне напряженным. С первых секунд матча обе команды активно выражали чемпионские амбиции. Открыть счет заброшенным шайбам удалось харьковчанам, а в середине третьего периода и удвоить преимущество. Однако команда Артема Бондарева смогла взять эмоции под контроль и сначала отквитать одну шайбу, а затем и вторую за 34 секунды до окончания основного времени игры. В серии послематчевых бросков сильнее оказался «Донбасс 2007».

Донецкая команда является единственным коллективом на турнире, которой удалось выиграть все четыре своих матча, однако три победы были одержаны в сериях буллитов. Поэтому дончане набирают 9 очков, в то время как СДЮСШОР может похвастаться 10 баллами в командной копилке.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко, директор ДЮСШ ХК «Донбасс» Леонид Гладченко, а также игроки основного состава донецкого клуба Богдан Дьяченко и Денис Мостовой.

«Мы благодарны всем командам, которые откликнулись на наше приглашение и приехали в Дружковку, – отметил генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко. Второй раз подряд в этом сезоне в финале турнира «Супер-Контик» Junior Hockey Cup мы видим противостояние команд донецкой и харьковской школ – в юбилейном пятнадцатом розыгрыше трофея за «золото» также боролись донецкий «Донбасс» и харьковская СДЮСШОР. Я рад, что команды нашего региона борются за самые высокие награды в различных соревнованиях.



Уверен, что юные хоккеисты, которые на протяжении двух дней играли на льду «Альтаира» – это хоккейное будущее нашей страны. Удачи вам и больших побед», – подытожил Федор Вячеславович.

Таким образом, главный трофей «Супер-Контик» Junior Hockey Cup увозит из Дружковки харьковская СДЮСШОР, «серебро» – у донецкого «Донбасса 2007», бронзовый комплект наград завоевал криворожский «Кривбасс».

Традиционно были определены лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь – Давид Илюх, «Кривбасс» Кривой Рог

Лучший защитник – Егор Стальмаков, «Донбасс 2007» Донецк

Лучший бомбардир – Михаил Гапоненко, СДЮСШОР Харьков

Лучший нападающий – Даниил Павленко, «Сокол» Киев

По материалам сайта ХК «Донбасс»