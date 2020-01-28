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Хоккей

“Нэшвилл” – “Торонто” (2:5): первый гол Сандина

Николай ПисаревНет комментариев
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Остон Мэттьюз

Новичок Расмус Сандин забил первый гол в НХЛ и сделал передачу, чем помог “Торонто” (26-17-7) одержать первую победу за три матча. Голкипер “Мэйпл Лифс” Фредерик Андерсен сделал 34 сэйва.

Также голом у гостей отметился Уильям Нюландер, забивший с передачи Сандина. Нюландер забил рекордный для себя 23-й гол в сезоне и продлил голевую серию до четырёх матчей. Остон Мэттьюз поразил пустые ворота на предпоследней минуте третьего периода и забил свой 35-й гол в сезоне. В гонке снайперов он занимает второе место, на два гола отставая от Давида Пастрняка из “Бостона” (37).

В состав “Торонто” вернулся защитник Джейк Маззин, пропустивший предыдущие 10 встреч из-за перелома стопы.

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“Предаторз” (22-19-7) потерпели третье поражение за четыре матча.

“Во втором периоде мы просто отошли от своей игры, – сказал тренер “Нэшвилла” Джон Хайнс, чья команда во вторые 20 минут пропустила две безответные шайбы. – Мы просто отошли от своей манеры, в которой хотим играть. В наших действиях не было ни жёсткости, ни контроля шайбы, ни стабильности”.

В составе “Нэшвилла” по шайбе забросили Микаэль Гранлунд и Виктор Арвидссон. А нападающий Райан Джохансен провёл на льду всего 10:28 по тренерскому решению.

Источник: nhl.ru
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