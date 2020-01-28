“Нэшвилл” – “Торонто” (2:5): первый гол Сандина

Остон Мэттьюз

Новичок Расмус Сандин забил первый гол в НХЛ и сделал передачу, чем помог “Торонто” (26-17-7) одержать первую победу за три матча. Голкипер “Мэйпл Лифс” Фредерик Андерсен сделал 34 сэйва.

Также голом у гостей отметился Уильям Нюландер, забивший с передачи Сандина. Нюландер забил рекордный для себя 23-й гол в сезоне и продлил голевую серию до четырёх матчей. Остон Мэттьюз поразил пустые ворота на предпоследней минуте третьего периода и забил свой 35-й гол в сезоне. В гонке снайперов он занимает второе место, на два гола отставая от Давида Пастрняка из “Бостона” (37).

Остон Мэттьюз стал 1-м игроком Мэйпл Лифс, забившим 35+ голов в первых 50 играх сезона с тех пор, как это удалось Дэйву Андрейчаку (39) и Венделу Кларку (37) в сезоне 1993-94 pic.twitter.com/C3XeSIGY4u — NHL.RU (@nhlru) January 28, 2020

В состав “Торонто” вернулся защитник Джейк Маззин, пропустивший предыдущие 10 встреч из-за перелома стопы.

“Предаторз” (22-19-7) потерпели третье поражение за четыре матча.

“Во втором периоде мы просто отошли от своей игры, – сказал тренер “Нэшвилла” Джон Хайнс, чья команда во вторые 20 минут пропустила две безответные шайбы. – Мы просто отошли от своей манеры, в которой хотим играть. В наших действиях не было ни жёсткости, ни контроля шайбы, ни стабильности”.

В составе “Нэшвилла” по шайбе забросили Микаэль Гранлунд и Виктор Арвидссон. А нападающий Райан Джохансен провёл на льду всего 10:28 по тренерскому решению.