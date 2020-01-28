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Хоккей

“Оттава” – “Нью-Джерси” (3:4 Б): 53 броска “Девилз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Маркс Хогберг

“Нью-Джерси” нанёс 53 броска по воротам и прервал серию из трёх поражений, добившись успеха благодаря забитым буллитам Никиты Гусева и Джека Хьюза. Вратарь “Сенаторз” Маркус Хогберг установил клубный рекорд среди новичков по числу сэйвов, отразив 50 бросков, и продлил личную серию без поражений в основное время до пяти встреч (1-0-4).

“53 броска можно нанести издалека, они могут быть неопасными, но сегодня мы хорошо атаковали и создавали качественные моменты, – заявил тренер “Девилз” Ален Насреддин. – Мне кажется, мы могли забить намного больше, чем три гола, но их голкипер сыграл хорошо”.

“Оттава” (17-23-9), в последних 11 матчах одержавшая только одну победу (1-5-5), вышла вперёд в третьем периоде после голов Владислава Наместникова и Криса Тьерни, забитых в меньшинстве с разницей в 35 секунд. “Девилз” сравняли счёт за 3:21 до конца третьего периода, а вратарь Маккензи Блэквуд, пропустивший четыре предыдущие встречи из-за травмы верхней части тела, сделал 35 сэйвов. “Нью-Джерси” реализовал одно большинство из пяти.

Источник: nhl.ru
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