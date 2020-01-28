Соломон Шапиро – игрок «Ледяных Волков»

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Ледяных Волков». Клуб заключил контракт с нападающим Соломоном Шапиро.

Воспитанник киевской «Льдинки» в 2015 выигрывал с родной командой чемпионат Украины U20. Также на юниорском уровне Шапиро выступал в «Соколе» и «Кременчуке».

В сезоне 2014/15 форвард дебютировал в национальном чемпионате в составе «Дженералз», после чего выступал в «Рапиде» и «Ледяных Волках» (в сезоне 2017/18 – ХК «Волки», Бровары).

Всего в чемпионатах Украины 23-летний хоккеист провёл 131 матч, набрав 82 (37+45) очка.

Напомним, чтоСоломон Шапиро стал героем первого сезона программы «Как я стал хоккеистом»:

Соломон Шапиро сможет принять участие в сегодняшнем матче «Ледяных Волков против «Донбасса». Начало встречи в 18:30, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.