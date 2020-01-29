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Хоккей

“Баффало” – “Оттава” (2:5): три гола “Оттавы” в большинстве

Николай ПисаревНет комментариев
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Райлли и Скинер

“Оттава” (18-23-9) реализовала три шанса в большинстве из четырёх и одержала вторую победу за последние семь матчей (2-1-4). Тайлер Эннис и Майк Райлли записали на свой счёт по голу и передаче, а вратарь Крэйг Андерсон сделал 28 сэйвов. Первый гол в сезоне забил российский защитник “Сенаторз” Никита Зайцев, за шесть секунд до конца третьего периода поразивший пустые ворота.

“Баффало” (22-21-7) в первом матче после перерыва потерпел редкое домашнее поражение и потерял вратаря Линуса Уллмарка, который сделал 30 сэйвов, но в середине третьего периода неловко упал и получил травму нижней части тела. Заменивший его Картер Хаттон отразил четыре броска. Степень серьезности повреждения Уллмарка станет понятна в среду.

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“Сэйбрз”, в составе которых отличились Джек Айкел и Сэм Рейнхарт, на 10 очков отстают от зоны плей-офф.

“Мы не имеем права так играть дома, да ещё против команды, которая проводит второй матч за два дня. Мы только что вышли с перерыва, – заявил Айкел, забивший 29-й гол в сезоне и установивший личный рекорд. – Мы играли недостаточно хорошо. Если мы хотим выйти в плей-офф, играть надо не так, как сегодня. Вы это знаете, я это знаю, все в раздевалке это знают”.

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“Оттава” забила победный гол на девятой минуте третьего периода, когда Райли при счёте 2:2 отличился впервые в сезоне. Также голом у гостей отметился Жан-Габриэль Пажо, для которого она стала 20-й в чемпионате.

“Мы пропустили три гола за четыре меньшинства, – сказал тренер “Баффало” Ральф Крюгер. – Это недопустимо и этому просто нет оправдания. Но сейчас мы уже ничего не можем с этим поделать. Надо лишь все проанализировать и стать лучше. Дальше так играть нельзя, потому что сегодня это стало решающим фактором их победы”.

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В состав “Баффало” после 10 пропущенных матчей вернулся нападающий Джефф Скиннер, за 18 половиной минут на льду один раз бросивший по воротам и закончивший встречу с показателем полезности минус-2.

Источник: nhl.ru
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