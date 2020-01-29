Дюшен считает, что “Нэшвилл” может попасть в плей-офф

Мэтт Дюшен

Мэтт Дюшен считает, что “Нэшвилл Предэйторз” не стоит усиливать состав до дедлайна (запрета на все переходы, 24 февраля), чтобы пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

“Нам нравится наша команда. Мне кажется, что все довольны уровнем мастерства. Пришло время показать, на что мы способны, – сказал Дюшен в понедельник перед домашним матчем против “Торонто Мэйпл Лифс”. – Думаю, что у нас есть все необходимое. Нам не нужно думать о дедлайне. Нам надо решать поставленную задачу нынешним составом”.

“Хищники” (22-19-7) на шесть очков отстают от зоны плей-офф. Команда провела на четыре матча меньше, чем “Вегас Голден Найтс”, занимающий восьмую строчку в Западной конференции. Между “Нэшвиллом” и “Вегасом” расположились три клуба.

“Посмотрите на нас. На бумаге все выглядит так, что дела у нас складываются не лучшим образом. Но у нас есть игры в запасе, и есть очень неплохой шанс выдать удачную серию”, – говорит Дюшен.

“Нэшвилл” выходил в плей-офф в каждом из пяти последних сезонов. 6 января клуб уволил тренера Питера Лавиолетта, заменив его на Джона Хайнса. После этого команда выиграла три матча и четыре проиграла (3-4-0). В последних 21 встречах команда одержала десять побед, потерпела девять поражений в основное время и два в дополнительное. За этот период команда смогла выиграть подряд не больше двух матчей. Вообще в этом сезоне самая длительная победная серия “Нэшвилла” составила четыре игры (с 22 по 29 октября), а с 7 по 21 ноября “Предэйторз” провели шесть матчей без побед (0-5-1).

“Мы оказались в нынешней ситуации, потому что у нас был один очень неприятный период … Поэтому мы решаем сейчас эти задачи. В остальном мы играли стабильно, – сказал Дюшен. – Думаю, со стороны кажется, что дела обстоят хуже, чем на самом деле. Пришло время собраться и показать, как мы умеем играть”.

1 июля прошлого года Дюшен подписал с клубом семилетний контракт на $56 млн. В 44 играх нынешнего чемпионата форвард набрал 31 (10+21) очко. В последних десяти матчах на его счету восемь (2+6) баллов за результативность. Он хотел бы играть стабильнее.

“Сезон для меня складывается неровно. Порой я чувствую себя очень комфортно, а иногда возникают непонятные ситуации, которые я связываю с тем, что провожу только первый сезон в команде, – сказал Дюшен, сменивший четыре клуба с 2017 года (“Колорадо Эвеланш”, “Оттава Сенаторз”, “Коламбус Блю Джекетс” и “Нэшвилл”). – Но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас нам надо демонстрировать наш лучший хоккей, играть только на победу. Осталось 35 матчей, и я жду их с нетерпением”.