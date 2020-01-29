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Хоккей

Федору Ильенко – 29!

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 29 января, свой 29-й День Рождения празднует генеральный директор ХК «Донбасс» Фёдор Ильенко.

Федор Вячеславович, коллектив Украинской хоккейной лиги поздравляет Вас и желает крепкого здоровья, новых побед не только в спорте, но и во всех сферах жизни и достижения поставленных целей.

Мы искренне желаем Вам счастья, удачи во всех начинаниях и благодарим Вас за ежедневную кропотливую работу на благо украинского хоккея!

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С уважением, Украинская хоккейная лига!

Источник: uhl.ua
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