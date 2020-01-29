Федору Ильенко – 29!

Сегодня, 29 января, свой 29-й День Рождения празднует генеральный директор ХК «Донбасс» Фёдор Ильенко.

Федор Вячеславович, коллектив Украинской хоккейной лиги поздравляет Вас и желает крепкого здоровья, новых побед не только в спорте, но и во всех сферах жизни и достижения поставленных целей.

Мы искренне желаем Вам счастья, удачи во всех начинаниях и благодарим Вас за ежедневную кропотливую работу на благо украинского хоккея!

С уважением, Украинская хоккейная лига!