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Хоккей

“Калгари” – “Сент-Луис” (4:5 Б): “Блюз” вырвали два очка

Николай ПисаревНет комментариев
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Горячий “пятачок”

Команды устроили зрелищную перестрелку, по два раза вели в счёте, но победителем вышел “Сент-Луис”, взявший верх в серии буллитов и добившийся первой победы за четыре матча.

Главным героем вечера стал нападающий “Блюз” Давид Перрон, забивший гол, сделавший пас и реализовавший решающий буллит. Также голом и передачей у гостей отметился Зак Сэнфорд. “Сент-Луис” проиграл три предыдущих матча, в том числе в понедельник “Ванкуверу” (1:3). Голкипер “Блюз” Джордан Биннингтон справился с 27 бросками и обоими буллитами.

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“Я просто счастлив, что мы находим способ выигрывать матчи, – сказал Перрон. – Надеюсь, что мы будем выигрывать и все дальнейшие встречи, но, возможно, сегодняшняя игра послужит началом чего-то хорошего, а говорить о том, как именно мы добились результата, не будем. Главное, что взяты два очка”.

“Калгари” (26-19-6) после серии из пяти побед потерпел третье поражение в четырёх матчах (1-2-1). Дублем у “Флэймз” отметился Шон Монахэн, а Джонни Годро сделал две передачи. Голкипер Кэм Тэлбо отразил 30 бросков.

“Сент-Луис” открыл счёт в матче на шестой минуте первого периода после гола Александра Стина, который получил травму нижней части тела на 18-й минуте второго периода и больше на лёд не возвращался.

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Затем “Калгари” два раза реализовал большинство, но в концовке первого периода с разницей в 44 секунды “Блюз” забросили две шайбы и снова вышли вперёд. Во втором периоде “Флэймз” забили два безответных гола и сделали счёт 4:3 в свою пользу. На первой минуте третьего периода “Сент-Луис” опять сравнял счёт. На четвёртой минуте третьего периода Перрон забил снова, но его гол был отменён из-за офсайда.

Нападающий “Калгари” Мэттью Ткачак отметился первым голом за 11 матчей, а Монахэн набрал 400-е очко в НХЛ.

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“Такой команде тяжело противостоять в первом матче после перерыва, но я считаю, что нам удавались хорошие вещи, – заявил Годро. – Конечно, нам ещё есть в чем прибавлять и куда расти, но в целом игра была неплохой”.

В состав “Сент-Луиса” вернулся нападающий Сэмми Блэй, из-за травмы кисти пропустивший 28 матчей. Он провёл на льду 11 минут и применил четыре силовых приема.

Источник: nhl.ru
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