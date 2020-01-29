Матчи регулярного чемпионата 29 января 2020 года (онлайн)

Мэттью Ткачак

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Расписание матчей 29 января (время московское):

“Даллас Старз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (3:30)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Нэшвилл Предаторз” (3:30)

“Анахайм Дакс” – “Аризона Койотиз” (6:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (6:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Калгари Флэймз” (6:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Ванкувер Кэнакс” (6:30)

“Вашингтон” – “Нэшвилл”: Овечкин возвращается

Александр Овечкин примет участие в домашней игре против “Нэшвилла” после того, как ему пришлось пропустить матч против “Монреаля” (4:2) в качестве наказания за отказ от приглашения на “Матч звезд”. Он постарается помочь “Вашингтону” (34-11-5) продлить победную серию до пяти матчей, а сам продолжит покорять голевые вершины НХЛ.

На данный момент 34-летний нападающий делит со Стивом Айзерманом девятое место в истории по заброшенным шайбам (692), на два точных броска отставая от Марка Мессье. Овечкину нужно еще восемь раз поразить ворота соперников, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории лиги, который выйдет на отметку 700 голов в карьере.

“Пожалуй, его можно считать одним из величайших хоккеистов всех времен. Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как он творит историю, – сказал во вторник его партнер по тройке Том Уилсон. – Такое впечатление, что он в каждой игре устанавливает какое-то достижение. Таких, как он, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем. Поэтому мы счастливы, что являемся свидетелями того, как развивается его карьера, как он доминирует в лиге”.

Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ и занимает третье место среди лучших снайперов чемпионата с 34 голами после Давида Пастрняка (37) и Остона Мэттьюза (35). Овечкину осталось забросить еще шесть шайб, чтобы стать вторым после Уэйна Гретцки хоккеистом в истории лиги, забивавшим не менее 40 голов в 11 сезонах.

В последних трех играх Овечкин забросил восемь шайб, оформив по хет-трику в двух матчах подряд. За счет этого он обошел в списке лучших снайперов лиги Теему Селянне (684 гола), Марио Лемье (690) и догнал Айзермана.

У “Нэшвилла” (22-19-7) дела не так хороши. “Предаторз” занимают последнее место в Центральном дивизионе, на шесть очков отстают от зоны плей-офф и встретятся с лидером лиги на фоне трёх поражений в последних четырёх матчах. У команды Джона Хайнса продолжают наблюдаться проблемы с результативностью. В последних шести матчах “Нэшвилл” забил только один гол в большинстве, а из 412 очков в этом сезоне 103 набрали защитники Роман Йоси, Райан Эллис и Маттиас Экхольм. “Хищникам” нужна большая результативность от Райана Джохансена, в прошлом матче с “Торонто” сыгравшего чуть больше 10 минут и имеющего на счёту лишь 27 (10+17) очков.

“Лос-Анджелес” – “Тампа-Бэй”: “Кингз” возвращаются домой

“Лос-Анджелес” (18-27-5) проведёт первый домашний матч за три недели. Последний раз “Кингз” играли дома 8 января, после чего отправились на длительный выезд и перерыв. В Лос-Анджелесе надеются, что родные стены помогут им выкарабкаться из глубокой ямы в виде четырёх подряд поражений и семи поражений в последних восьми матчах.

“Мы немного отстаем от зоны плей-офф и однозначно находимся не на том месте, где хотели бы находиться, – заявил капитан “Кингз” Анже Копитар, чья команда отстает от зоны плей-офф на 17 очков и занимает последнее место в Западной конференции. – Но в то же время мы очень хотим изменить ситуацию и направить корабль в верном направлении”.

Ближайший месяц будет для “Лос-Анджелеса” полным неопределённости. До дедлайна 24 февраля команду могут покинуть нападающие Тайлер Тоффоли, Джефф Картер и защитник Алек Мартинес. Их всех называют в качестве кандидатов на обмен.

Начать менять ситуацию “Кингз” будет непросто, потому что в гости едет “Тампа” (29-15-5), разозленная неудачной игрой против “Далласа”. В среду “Лайтнинг” наверняка будут стремиться реабилитироваться за потерю очков.

“Мы позволили сопернику за один матч организовать больше контратак, чем за 20 предыдущих вместе взятых”, – заявил тренер “Тампы” Джон Купер. “Лайтнинг” не спасла очередная блестящая игра Андрея Василевского, у которого оборвалась 10-матчевая победная серия. Зато на финиш начал накатывать Никита Кучеров, на счету которого четырехматчевая результативная серия. С 56 (22+34) очками нападающий занимает 12-е место в споре лучших бомбардиров сезона.

“Эдмонтон” – “Калгари”: снова Кассиан против Ткачука

Очередной эпизод “Битвы за Альберту” обещает быть невероятно горячим. Помимо непримиримого исторического соперничества команды дышат друг другу в спину в турнирной таблице, да ещё и встречались не так давно. В матче 11 января всем запомнилась стычка Зака Кассиана с Мэттью Ткачаком, за которую нападающий “Ойлерз” был дисквалифицирован на два матча.

После дисквалификации Кассиан сказал: “Он связался не с тем парнем и мне кажется, не понимает, что мы играем в одном дивизионе, и что у меня отличная память”.

Впрочем, зачастую в таких ситуациях не происходит ровным счётом ничего. Та самая выходка Кассиана стоила “Эдмонтону” поражения, да и лига будет пристально следить за происходящим на льду.

“Калгари” (26-19-6) опережает “Эдмонтон” на одно очко и идёт на втором месте Тихоокеанского дивизиона. При этом “Флэймз” в последнее время притормозили, проиграв три раза в четырёх матчах (1-2-10. В том числе во вторник в серии буллитов уступив “Сент-Луису”.

“Эдмонтон” получит долгожданное подкрепление в виде защитника Мэтта Беннинга, пропустившего 20 матчей из-за сотрясения мозга. Ожидается, что в среду он вернётся на лед.

Интересно, продолжат ли играть в разных звеньях лучшие бомбардиры “Ойлерз” Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Впрочем, даже игра в разных сочетаниях не мешает им играть результативно. На счету Макдэвида шестиматчевая результативная серия, у Драйзайтля – восьмиматчевая.

“Даллас” – “Торонто”: лучшая оборона против топ-атаки

“Торонто” (26-17-7) ушел на перерыв с одной победой в шести матчах, но в понедельник “Мэйпл Лифс” со счётом 5:2 переиграли “Нэшвилл” и в среду постараются продолжить удачный отрезок. А он им необходим, потому что команда Шелдона Кифа на данный момент не входит в зону плей-офф, отставая от занимающей место второй “уайлд-кард” “Каролины” на два очка.

“Это сложная задача, и до самого конца сражение будет сложным, – сказал Киф. – Чтобы добиться успеха в решении этой задачи, нам нужно будет вырасти как команде. И это должно нам помочь в будущем. При этом мы считаем, что можем прибавить во многих компонентах игры, и турнирная ситуация требует от нас этого”.

В матче с “Нэшвиллом” пользу “Торонто” принесли не только лидеры Остон Мэттьюз и Уильям Нюландер, но и игроки второго плана вроде Расмуса Сандина и Джейсона Спеццы. Для Спеццы матч станет особенным, потому что он встретится с бывшей командой. Мэттьюз с 35 голами занимает второе место в споре лучших снайперов сезона, отставая от Давида Пастрняка на три гола.

Задача перед “Торонто” стоит нетривиальная, потому что “Даллас” (28-17-4) отлично играет дома. В понедельник в первом матче после перерыва “Старз” в овертайме переиграли “Тампу” (3:2), что само по себе достойно уважения. Атаке “Лифс” (3,60 гола за матч, третье место в лиге) придётся непросто, ведь у “Далласа” лучшая оборона в НХЛ, пропускающая в среднем всего по 2,45 гола за матч. Где “Старз” намерены прибавить, так это в атаке. На счету лучшего бомбардира команды Тайлера Сегина всего 37 (11+26) очков. А занимающий второе место Александр Радулов в последних восьми матчах набрал только 1 (1+0) очко.

“Сан-Хосе” – “Ванкувер”: начало турне “Кэнакс”

“Ванкувер” (28-18-4) постарается продлить победную серию до четырёх матчей и укрепить лидерство в Тихоокеанском дивизионе. В понедельник “Кэнакс” впечатляюще разобрались с “Сент-Луисом”, победив со счётом 3:1. Та победа стала для “Ванкувера” девятой подряд дома, но теперь “Кэнакс” предстоит пятиматчевый выезд.

“Сан-Хосе” (22-25-4) на 10 очков отстает от зоны плей-офф и все ещё не теряет надежды на рывок. После перерыва “Шаркс” взяли верх над “Анахаймом”, но “Ванкувер” – куда более крепкий орешек. “Акулы” будут снова надеяться на Патрика Марло, дубль которого в матче с “Дакс” позволил “Шаркс” прервать четырёхматчевую серию поражений, а самому 40-летнему форварду выйти на 25-е место в истории лиги по числу голов (561).

Место в воротах “Шаркс” в среду займёт Мартин Джонс, в последних 10 матчах одержавший одну победу. Надёжнее на последнем рубеже у “Сан-Хосе” сейчас выглядит Аарон Делл.

“Анахайм” – “Аризона”: решающий отрезок “Койотиз”

“Аризона” (26-20-5) стремится впервые с 2012 года попасть в плей-офф. “Койотиз” возвращаются на лед после десятидневного перерыва при крайне напряженной ситуации в таблице Тихоокеанского дивизиона. С 57 очками они делят третье место с “Эдмонтоном” и “Вегасом”, на один балл отставая от “Калгари” и на три – от лидера дивизиона “Ванкувера”. В такой ситуации каждый матч становится без преувеличения ключевым, особенно против соперника по дивизиону.

“Ситуация в дивизионе очень напряженная, – сказал защитник Джейсон Демерс. – Каждая встреча с командой из Тихоокеанского дивизиона будет иметь фактически статус плей-офф. Наступает пара матчей, которых мы все ждём. Следующие две встречи станут крайне важными”.

В четверг “Аризона” сыграет с “Лос-Анджелесом”, а в субботу с “Чикаго”. В “Койотиз” надеются, что перерыв пошёл им на пользу – в последних шести матчах они добились успеха только один раз (1-4-1).

“Анахайм” (19-25-5) занимает предпоследнее место в конференции и уже играет фактически за свой престиж. В понедельник “Дакс” вышли с перерыва, проиграв “Сан-Хосе”. В среду команды встретятся в четвёртый и последний раз в сезоне – в предыдущих трёх “Аризона” одержала две победы.