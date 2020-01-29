Результаты третьего тура чемпионата Украины по хоккею среди женщин

С 24 по 26 января в Днепре впервые в нынишнем сезоне состоялись матчи тура чемпионата Украины среди женщин. В поединках сошлись местные «Королевы Днепра» и столичная «Украиночка».



Спортивная фортуна однозначно была на стороне хозяев площадки – «Королевы» трижды порадовали своих болельщиков победами, не позволив гостям из столицы зацепиться за очки.

Если в первом матче отрыв в счете между соперницами был минимальным, то в двух следующих «Королевы» разошлись не на шутку – игры закончились со счетами 6:3 и 5:0.

После третьего тура чемпионата команде из Днепра не только удалось догнать харьковских «Пантер», но и выйти на первую ступень турнирной таблицы. В то время как, «Украиночка» еще не заработала в текущем сезоне ни одного очка и занимает последнюю позицию.

«Королевы Днепра» – «Украиночка» – 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – Нургалиева (Ткачук), 11:56. 2:0 – Цимиренко (Гадлия – менее.), 17:46. 3:0 – Ткачук, 18:49. 4:0 – Ткаченко, 21:45. 4:1 – Семенец (Валикова), 50:16. 4:2 – Валикова (Семенец), 57:10. 4:3 – Семенец, 57:35.

«Королевы Днепра» – «Украиночка» – 6:3 (0:0, 3: 2, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Телегина (Ткаченко), 21:57. 1:1 – Жданова (Забарная, Романенко), 22:45. 2:1 – Гадлия (Ткачук), 32:28. 2:2 – Добровольская, 36:53. 3:2 – Цимиренко (Ткачук, Улькова), 37:28. 4:2 – Бобровских (Нургалиева), 48:45. 5:2 – Бобровских (Ткачук, Улькова), 49:07. 5:3 – Семенец (Валикова – 5х3), 52:01. 6:3 – Нургалиева, 56:29.

«Королевы Днепра» – «Украиночка» – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Шайбы: 1:0 – Гадлия (Цимиренко, Телегина), 11:14. 2:0 – Цимиренко, 15:20. 3:0 – Бобровских (Нургалиева, Телегина), 31:14. 4:0 – Цимиренко (Ткаченко), 37:38. 5:0 – Цимиренко (Гадлия, Телегина – больш.), 45:49.

По материалам сайта Федерация хоккея Украины