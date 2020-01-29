Результаты третьего тура чемпионата Украины по хоккею среди женщин

С 24 по 26 января в Днепре впервые в нынишнем сезоне состоялись матчи тура чемпионатаУкраины среди женщин. В поединках сошлись местные «Королевы Днепра» и столичная «Украиночка».
Спортивная фортуна однозначно была на стороне хозяев площадки – «Королевы» трижды порадовали своих болельщиков победами, не позволив гостям из столицы зацепиться за очки.
Если в первом матче отрыв в счете между соперницами был минимальным, то в двух следующих «Королевы» разошлись не на шутку – игры закончились со счетами 6:3 и 5:0.
После третьего тура чемпионата команде из Днепра не только удалось догнать харьковских «Пантер», но и выйти на первую ступень турнирной таблицы. В то время как, «Украиночка» еще не заработала в текущем сезоне ни одного очка и занимает последнюю позицию.