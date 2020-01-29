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Хоккей

Ринат Дурдыев: «Было тяжело, но мы старались, бились до конца как могли»

Николай ПисаревНет комментариев
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Новичок МХК «Динамо» Ринат Дурдыев, отметившийся голом в ворота «Белого Барса», прокомментировал результат поединка 32 тура УХЛ – Пари-Матч.

«Были шансы зацепиться за положительный результат. Нас сломали удаления в первом периоде, мы много пропустили в меньшинстве. Могли сыграть лучше, всегда можно сыграть лучше, но так получилось.


Оба вратари молодцы, выручали нас, но мы не смогли ничем помочь поэтому…


На следующие два матча настрой боевой. Нам без разницы чемпион или не чемпион. Будем показывать свою игру, все, что умеем, играть в полную силу. Надеемся что-нибудь получится, будем настраиваться, по другому никак».

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Стоит отметить, что 30 и 31 января, харьковчане сыграют два поединка на своей площадке, против «Донбасса». Начало матчей в 18:05.

По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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