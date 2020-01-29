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Хоккей

Руслан Борисенко: «Неплохо сегодня сыграли за счет самоотдачи, ребята бились как в последний раз»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал поражение в очном противостоянии против «Донбасса» (1:4).

«В принципе ребята – молодцы, боролись, но опять наступили на одни и те же грабли – сделали ненужные ошибки и удаления. Неважно, где ты играешь, дома или на выезде, каждый раз нужно вкладывать сердце и душу в матч, тогда будет результат.


Возвращение Шапиро? Он набирает форму, потому что только недавно приступил к тренировкам. Оцениваю позитивно его игру: молодец, старается, все на правильном пути».

Стоит отметить, что «Ледяные Волки» свой следующий матч проведут, 1 февраля, против «Кременчука». Начало в 15:00.

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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