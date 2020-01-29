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Хоккей

“Сан-Хосе” – “Анахайм” (4:2): дубль Марло, конец серии поражений “Шаркс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрик Марло

Дубли Патрика Марло и Стефана Ноусена позволили “Сан-Хосе” (22-25-4) прервать серию из трёх поражений. Также в воротах “Шаркс” надёжно сыграл Аарон Делл, сделавший 26 сэйвов. Марло забил свой второй гол в матче на 16-й минуте второго периода, сделав счёт 3:1. Нападающий забил не менее 10 голов в 22-м сезоне подряд, а также обошел Ги Лефлера и сравнялся с Майком Модано на 25-м месте в истории НХЛ по числу голов (561).

Защитник “Сан-Хосе” Эрик Карлссон отметился одной передачей и набрал 600-е очко в НХЛ.

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“Анахайм” (19-25-5) потерпел первое поражение за три матча. Вратарь “Дакс” Джон Гибсон сделал 27 сэйвов, по шайбе у гостей забросили Ондржей Каше и Ник Ричи.

Источник: nhl.ru
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