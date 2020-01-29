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Хоккей

Сергей Витер: «Моментов создаем очень много, но реализация хромает»

Николай ПисаревНет комментариев
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НаставникХК «Донбасс» Сергей Витер прокомментировал очную встречу против киевлян, которую дончане выиграли со счетом 4:1.

«Ребята взяли три очка – это хорошо, молодцы, это понятно. Не в моем положении, конечно, так говорить, но: удовлетворения от победы нет. Потому что осталось больше вопросов, чем ответов. Посмотрим видео, разберемся. Особенно поработаем над большинством.


О кадровых изменениях до закрытия дозаявочного срока не хотел бы сейчас говорить, у нас еще есть три дня, нужно посмотреть и разобраться. У нас приличный состав, просто нужно кое над чем поработать, но если будут интересные предложения, будем смотреть по ситуации.


Ляльке еще тяжеловато, он много пропустил, лечился. У него было повреждение. Он еще восстанавливается и не в форме. Но мы в него верим, он еще наберет».

Стоит отметить, что 30 и 31 января, дончане сыграют два поединка в Харькове, против местной команды МХК «Динамо». Начало матчей в 18:05.

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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