Сергей Витер: «Моментов создаем очень много, но реализация хромает»

НаставникХК «Донбасс» Сергей Витер прокомментировал очную встречу против киевлян, которую дончане выиграли со счетом 4:1.



«Ребята взяли три очка – это хорошо, молодцы, это понятно. Не в моем положении, конечно, так говорить, но: удовлетворения от победы нет. Потому что осталось больше вопросов, чем ответов. Посмотрим видео, разберемся. Особенно поработаем над большинством.





О кадровых изменениях до закрытия дозаявочного срока не хотел бы сейчас говорить, у нас еще есть три дня, нужно посмотреть и разобраться. У нас приличный состав, просто нужно кое над чем поработать, но если будут интересные предложения, будем смотреть по ситуации.





Ляльке еще тяжеловато, он много пропустил, лечился. У него было повреждение. Он еще восстанавливается и не в форме. Но мы в него верим, он еще наберет».



Стоит отметить, что 30 и 31 января, дончане сыграют два поединка в Харькове, против местной команды МХК «Динамо». Начало матчей в 18:05.



По материалам сайта ХК «Донбасс»

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