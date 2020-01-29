Торнтон и Марло даже не думают об обмене

Марло и Торнтон

Джо Торнтон и Патрик Марло верят, что “Акулам” по силам изменить ход событий. Поэтому они даже не думают о том, что их могут обменять в другую команду до вступления в силу запрета на все переходы (дедлайн, 24 февраля). Об этом пишет газета “Сан-Хосе Меркури Ньюс”.

6 сентября прошлого года Торнтон подписал с “Сан-Хосе” однолетний контракт. В 50 играх нынешнего сезона 40-летний хоккеист набрал 19 (2+17) очков. Он занимает первое место в истории клуба по голевым передачам (797), второе по количеству проведенных игр (1084) и результативности (1043 очка).

“Даже не думал об этом, – сказал Торнтон в интервью газете, которое было опубликовано в воскресенье. – Я стараюсь помочь команде выиграть. Для меня это главное. А дальше будет видно. Я настроен оптимистично, думаю, что у нас есть шанс. Я действительно верю в это. Надо посмотреть, как сложатся несколько ближайших матчей, тогда станет понятней”.

“Сан-Хосе” (21-25-4, 46 очков) отстает от зоны плей-офф на 11 баллов.

Марло заключил однолетний контракт с “Акулами” 9 октября прошлого года. В 46 матчах этого чемпионата 40-летний форвард заработал 17 (8+9) очков. Он – лидер “Шаркс” по количеству проведенных матчей (1539), заброшенных шайб (516) и самый результативный игрок клуба (1099). Марло также занимает второе место в истории команды по голевым передачам (583).

“Совсем об этом не думаю, – сказал он. – Сейчас все мои мысли направлены на то, как нам попасть в плей-офф. Это наша задача номер 1. Нам надо провести ближайший отрезок на очень хорошем уровне, чтобы у нас все получилось”.

“Шаркс” проиграли три последних матча с общим счетом 4:14. Следующие три поединка команда играет дома, где на ее счету 13 побед и 12 поражений (13-11-1). Затем “Сан-Хосе” придется много путешествовать – семь игр из девяти состоятся на выезде. По итогам этих встреч будет принято решение относительно будущего Торнтона и Марло в “Шаркс”. 1 июля этого года оба хоккеиста становятся неограниченно свободными агентами.

“Пока я стараюсь не думать на эту тему, но считаю, что способен провести еще один сезон, – сказал Марло. – Посмотрим, как сложатся следующие 32 игры”.

“Физически я чувствую себя хорошо, очень хорошо, – говорит Торнтон. – Грех жаловаться. С настроем также все нормально. Сезон длинный. В нем обязательно будут взлеты и спады. Но я себя хорошо чувствую”.