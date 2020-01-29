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Хоккей

“Ванкувер” – “Сент-Луис” (3:1): “Кэнакс” хороши дома

Николай ПисаревНет комментариев
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Тэтчер Демко

36 сэйвов Тэтчера Демко и дубль Джей-Ти Миллера принесли “Ванкуверу” девятую подряд победу дома. В последних 15 матчах “Кэнакс” (28-18-4) одержали 12 побед и увеличили преимущество в Тихоокеанском дивизионе над ближайшим соперником до трёх очков. Также по две передачи у хозяев сделали Джейк Виртанен и Кристофер Танев.

“Ванкувер” не проигрывал дома с 17 декабря. Это самая длительная действующая серия в лиге. До клубного рекорда, установленного с 3 февраля по 19 марта 2009 года, “Кэнакс” не хватает двух побед.

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Единственный гол “Сент-Луиса” забил Зак Сэнфорд, а Джейк Аллен сделал 23 сэйва. Лидирующие в Западной конференции “Блюз” потерпели третье подряд поражение после победной серии из четырёх матчей. Санфорд открыл счёт на четвёртой минуте первого периода. До этого “Сент-Луис” сыграл 21-0-6, когда забивал первым.

Миллер забил два гола во втором периоде, а за секунду до конца основного времени матча точку поставил забивший в пустые ворота Бо Хорват.

Источник: nhl.ru
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