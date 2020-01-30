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Хоккей

Александр Савицкий: «Скоростная боевая игра с обеих сторон, где была борьба с первого вбрасывания»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе3:2Бнад «Днепром»:

—Очень хорошо в поединке выглядели обе команды – на льду были достойные соперники.


Безалаберно сыграли, когда пропускали первый гол, где соперник нас заставил ошибиться. Выиграли по буллитам, но победа – есть победа, мы очень довольны. Спасибо ребятам и болельщикам.


Сейчас восстановимся после такого тяжело матча, и будем готовится к следующей игре против «Ледяных Волков».

Стоит отметить, что следующий поединок, кременчужане проведут в Киеве, 1 февраля. Их соперником будут«Ледяные Волки». Начало матча в 13:00.

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По материалам сайта ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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