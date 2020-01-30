“Эдмонтон” – “Калгари” (3:4 Б): Риттих – король “Битвы за Альберту”

Бой Зак Кэссиан-Мэтт Ткачак

Два гола Эндрю Манжапэйна и единственный реализованный буллит Шона Монахана принесли “Калгари” победу в “Битве за Альберту”.

В серии буллитов все три броска отразил вратарь “Флэймз” Давид Риттих. Для “Калгари” (27-19-6) победа стала первой за три матча и второй в последних пяти (2-2-1). С 23 ноября “Калгари” одержал 10 побед в 14 гостевых матчах, что является лучшим результатом в лиге.

В составе “Эдмонтона” (26-18-6), игравшего впервые с 18 января, две передачи сделал Леон Драйзайтль, продливший результативную серию до девяти матчей. С 77 очками он делит лидерство в споре лучших снайперов чемпионата с партнёром Коннор Макдэвидом. Вратарь Майк Смит сделал 25 сэйвов.

Одно очко “Эдмонтону” принёс гол защитника Мэтта Беннинга, в третьем периоде сравнявшего счет. Он появился на льду впервые с 1 декабря и забил свой дебютный гол в сезоне.