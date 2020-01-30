Новое на сайте

еще
Пятница, 31 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Эдмонтон” – “Калгари” (3:4 Б): Риттих – король “Битвы за Альберту”
Хоккей

“Эдмонтон” – “Калгари” (3:4 Б): Риттих – король “Битвы за Альберту”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Бой Зак Кэссиан-Мэтт Ткачак

Два гола Эндрю Манжапэйна и единственный реализованный буллит Шона Монахана принесли “Калгари” победу в “Битве за Альберту”.

В серии буллитов все три броска отразил вратарь “Флэймз” Давид Риттих. Для “Калгари” (27-19-6) победа стала первой за три матча и второй в последних пяти (2-2-1). С 23 ноября “Калгари” одержал 10 побед в 14 гостевых матчах, что является лучшим результатом в лиге.

Читайте также:  Олег Игнатьев: «Эта игра была полезна во всех планах, вне зависимости от результата»

В составе “Эдмонтона” (26-18-6), игравшего впервые с 18 января, две передачи сделал Леон Драйзайтль, продливший результативную серию до девяти матчей. С 77 очками он делит лидерство в споре лучших снайперов чемпионата с партнёром Коннор Макдэвидом. Вратарь Майк Смит сделал 25 сэйвов.

Одно очко “Эдмонтону” принёс гол защитника Мэтта Беннинга, в третьем периоде сравнявшего счет. Он появился на льду впервые с 1 декабря и забил свой дебютный гол в сезоне.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Александр Панченко: «Получилось чуть-чуть лучше, чем с «Белым Барсом»

Матчи регулярного чемпионата 30 января 2020 года (онлайн)

“Вашингтон” – “Нэшвилл” (4:5): Овечкин обошел Айзермана

Кэссиан продлил контракт с “Ойлерз” на четыре года

“Сан-Хосе” – “Ванкувер” (2:5): “Шаркс” проиграли и потеряли Хертла

Закрыть