Матчи регулярного чемпионата 30 января 2020 года (онлайн)

Джон Хайнс

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Расписание матчей 30 января (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Нэшвилл Предаторз” (03:30)

“Аризона Койотиз” – “Лос-Анджелес Кингз” (05:30)

“Нью-Джерси” – “Нэшвилл” (03:30): возвращение Хайнса

Матч на арене Prudential Center станет для главного тренера “Нэшвилла” Джона Хайнса особенным, ведь он проведет первую встречу против клуба, откуда его уволили 3 декабря. Он также впервые сыграет против Алена Насреддина, своего бывшего помощника и хорошего друга, назначенного на его место в “Девилз”.

Хайнс стал тренером “Предаторз” вместо Питера Лавиолетта, уволенного 7 января. На прошлой неделе специалист вернулся в Нью-Джерси во время пятидневных каникул, которая лига предоставляет всем командам до или после “Матча звезд НХЛ”, чтобы провести время с женой и тремя дочерьми. Тогда же он пообедал с Насреддином в ресторане и поговорил о предстоящей встрече их клубов.

“Такого со мной еще не бывало, – сказал Хайнс. – С тех пор, как все случилось, я еще ни разу там не бывал. Думаю, что все будет иначе, но я не знаю, чего ждать. Мы оба сказали, что желаем друг другу удачи, но только не в этот день”.

В первых пяти матчах под руководством Насреддина “Нью-Джерси” взял всего одно очко (0-4-1), но потом команда прибавила – 9-7-2. Сейчас “Девилз” (18-24-7) на 18 очков отстают от зоны плей-офф.

“Необычное будет ощущение, – сказал Насреддин про предстоящий поединок с новой командой Хайнса. – Но он настроит свою команду, а мы свою”.

“Предаторз” (23-19-7) обыграли в среду “Вашингтон” (5:4) и сократили отставание от зоны плей-офф до четырех очков, плюс “Нэшвилл” относительно конкурентов имеет несколько игр в запасе.

“Сегодняшняя победа определенно придаст нам уверенности. Это отличное напоминание о том, что если мы действуем сообща, то способны добиваться результата”, – сказал форвард “Предаторз” Райан Джохансен.

“Баффало” – “Монреаль” (03:00): встреча соседей по таблице

“Баффало” (22-21-7) в первом матче после перерыва проиграл “Оттаве” (2:5), потерпел второе поражение подряд после серии из трех побед и потерял вратаря Линуса Уллмарка, который в середине третьего периода неловко упал и получил травму нижней части тела. В среду стало известно, что голкипер выбыл на срок от трех до четырех недель.

В 33 матчах этого чемпионата Уллмарк сыграл 16-14-3 при 2,72 в среднем пропущенных шайбы, 91,4% отраженных бросков и одном шатауте. Из команды Американской хоккейной лиги “Рочестер” был вызван вратарь Юнас Юхансон. Однако ожидается, что первым номером в отсутствие Уллмарка все-таки будет Картер Хаттон. Хотя он проиграл 11 матчей в старте подряд (0-7-4), пропуская в среднем по 4,27 шайбы за игру.

В борьбе за место второй “уайлд-кард” Восточной конференции “Баффало” (22-21-7) уступает 10 очков “Каролине”. Ближайшие четыре матча и восемь из девяти команда проведет на своей площадке, где брала очки в 17 играх из 24 (14-73). В последних 15 домашних матчах капитан “Сэйбрз” Джек Айкел набрал 25 (15+10) очков. В этом сезоне форвард уже забил 29 голов и установил личный рекорд.

“Мы не имеем права так играть дома, да еще против команды, которая проводит второй матч за два дня. Мы только что вышли с перерыва, – заявил Айкел после поражения от “Сенаторз”. – Мы играли недостаточно хорошо. Если мы хотим выйти в плей-офф, играть надо не так, как сегодня. Вы это знаете, я это знаю, все в раздевалке это знают”.

В матче против “Оттавы” в состав “Баффало” после 10 пропущенных матчей вернулся нападающий Джефф Скиннер. Через пару недель к команде должен будет присоединиться и Виктор Олофссон, который не играет с 2 января из-за травмы нижней части тела.

“Монреаль” (22-22-7) в понедельник уступил “Вашингтону” (2:4) и не смог продлить победную серию до трех матчей. При этом “Канадиенс” в четверг могут продлить гостевую победную серию до трех игр. За 31 матч до окончания регулярного сезона “Монреаль” занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, также на 10 очков отставая от зоны “уайлд-кард”. В активе “Баффало” и “Канадиенс” по 51 баллу, но “Сэйбрз” имеют игру в запасе. “Монреаль” в этом сезоне дома сыграл 10-13-4.

“Это был первый матч после перерыва, однако это не может служить оправданием, – сказал после поражения от “Кэпиталз” нападающий “Монреаля” Илья Ковальчук, которому не удалось продлить результативную серию до четырех игр. – Но в концовке мы собираемся побороться. Мы продолжим сражаться и не будем сдаваться”.

Нападающий Брендан Галлахер, с 15 голами занимающий второе место в “Канадиенс”, пропустил последние шесть матчей из-за головных болей. 31 декабря он получил сотрясение мозга, из-за которого не смог принять участие в четырех из пяти предыдущих встреч. В воскресенье он занимался на льду после тренировки “Монреаля” в затемненном визоре и в скором времени может вернуться в игру. Нападающие Джонатан Друэн (кисть) и Пол Байрон (колено), получившие травмы 15 ноября в матче с “Вашингтоном”, пропустили по 32 встречи каждый. Сроков их возвращения в строй пока не называется, но ближе к этому Друэн.

“Аризона” – “Лос-Анджелес” (05:30): неудачный отрезок “Койотиз”

“Аризона” (26-21-5) в среду уступила “Анахайму” (2:4), проиграв в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь матчей (1-5-1). “Койотиз”, игравшие впервые с 18 января, не реализовали ни одного из пяти шансов в большинстве и проиграли в гостях в пятый раз подряд. В четверг команда впервые за 16 дней проведет матч дома.

“Мы можем все свалить на то, что это была первая игра после перерыва, но на самом деле мы провели три отличные тренировки, поэтому нам следовало приложить больше усилий”, – сказал Хиностроза.

Партнера поддержал и Крауз: “У нас было много времени перезагрузиться и набраться энергии. Никаких оправданий нет. У нас есть проблемы, и теперь пришло время вернуться, мы должны идти вперед. Мы не можем продолжать терять очки. Они имеют огромное значение прямо сейчас, и борьба будет становиться все жестче и жестче”.

“Аризона” с 57 очками делит четвертое место в Тихоокеанском дивизионе с “Вегасом”. Отставание от лидирующего “Ванкувера” составляет уже пять баллов.

“Лос-Анджелес” (18-28-5) в среду в матче с “Тампой” вел со счетом 2:0 к началу второго периода, но затем пропустил четыре шайбы подряд и потерпел пятое подряд поражение. В последних девяти встречах “Кингз” одержали только одну победу (1-7-1).

Защитник “Кингз” Дрю Даути не смог выйти на лед в матче с “Лайтнинг” из-за травмы, на чем прервалась его серия из 460 подряд проведенных матчей. До этого он не пропускал игры с начала сезона 2014-15.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды, и в обоих матчах сильнее была “Аризона”.