Маззин хочет остаться в “Мэйпл Лифс”

Защитник “Торонто” Джек Маззин

1 июля этого года у защитника “Мэйпл Лифс” Джейка Маззина заканчивается срок действия контракта, и он может стать неограниченно свободным агентом. В понедельник защитник заявил, что хотел бы остаться в “Торонто”.

“Мне очень нравится клуб, состав команды, то, как здесь заботятся о нас, ажиотаж в городе вокруг хоккея, – сказал Маззин в интервью телеканалу TSN. – К тому же здесь я нахожусь недалеко от дома. Это приятный бонус, особенно теперь, когда у нас появился ребенок. Так что здесь много плюсов, и я бы очень хотел остаться”.

Маззина обменяли в “Торонто” 28 января 2019 года из “Лос-Анджелес Кингз”. Нынешний пятилетний контракт он подписал 15 октября 2014 года, будучи игроком “Кингз”. 27 декабря 2019 года он сломал ногу в матче против “Нью-Джерси Девилз” и в понедельник вернулся состав, восстановившись после этой травмы.

“Это часть хоккея, – сказал Маззин, когда его спросили о контракте. – Сейчас я концентрируюсь только на предстоящем матче. Для меня важно вернуться в игру, войти в ритм, помочь команде”.

Возвращение Маззина в состав имеет большое значение для “Мэйпл Лифс” (25-17-7). Без него команда одержала четыре победы, потерпела три поражения в основное время и три в дополнительное. К тому же сломал ногу и выбыл минимум на восемь недель защитник Морган Райли. В нынешнем чемпионате Маззин сыграл 38 матчей, набрав 13 (3+10) очков. В среднем за матч он проводит на льду почти 21 с половиной минуту (21:21), занимая второе место в команде по этому показателю после Райли (24:15).

Маззин является обладателем Кубка Стэнли (в составе “Кингз” в 2014 году). В регулярных чемпионатах НХЛ защитник провел 564 матча, записав на свой счет 242 (59+183) очка, и еще 22 (7+15) в 57 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

“Во многих отношениях его можно считать совестью команды, – сказал в воскресенье тренер “Мэйпл Лифс” Шелдон Киф. – Он часто обращается к команде, его уважают и у него огромный опыт. Он очень важен для нашей линии обороны”.