Никита Лесников: «Стали больше верить в свои силы и доигрывать каждый момент до конца»

Нападающий белоцерковского«Белого Барса»Никита Лесниковпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о победах “барсов” над«Донбассом» и«Кременчуком», разгроме МХК«Динамо» в Харькове, а также поделился ожиданиями от будущего матча против«Днепра».

— Крайние три матча для вашей команды вышли более чем успешными. Расскажи об этих встречах.

— Да, эти три матча были очень зрелищными и эмоциональными, как для нас, так и для наших болельщиков. Ну и результатом, я уверен, мы всех порадовали однозначно (улыбается). С «Донбассом» намудалось забить пару быстрых голов и сделать комфортный счёт в первом периоде. По сути, всё, что нам нужно было – это играть в свою игру. Все бились друг за друга, и это дало свои плоды.

С «Кременчуком» получилась вязкая игра, долгое время счёт на табло был 0:0. Все играли строго в обороне,выполняли тренерскою установку. Очень важные два гола забил Роман Благой, чем обеспечил нам победу.

—За счёт чего получилось дважды подряд обыграть лидеров чемпионата?

— Я считаю, что нам это удалось за счёт правильной командной игры в обороне и результативных действий в атаке.

— Раньше«Белый Барс»уже не однократно цеплялся за очки в матчах против лидеров, но не выигрывал в основное время. Что поменяли в игре, чтобы поменять статистику в свою сторону?

— В принципе, мы ничего не меняли. Просто стали больше верить в свои силы и доигрывать каждый момент до конца.

— В матче с МХК«Динамо»вас по-голевому прорвало – вы отправили в ворота харьковчан сразу 12 шайб. У команды проснулся спортивный азарт?

—Перед игрой с МХК«Динамо»у нас была сложнейшая игра с«Кременчуком», где мы потратили много сил и энергии. Тренеры попросили нас настроиться на эту игру и отыграть в полную силу.

Мы играли в свой хоккей, реализовывали моменты, поэтому получился такой счёт на табло.

—В этом мачте ты отметился хет-триком, та и вообще последние встречи для тебя стали достаточно результативными. Значит это, что Константин Буценко нашёл правильные сочетания игроков в пятерках?

— Сезон уже приближается к плей-офф, так что, я думаю, что тренеры уже нашли те сочетания в нападении и обороне, которые, по их мнению, будут приносить пользу команде в дальнейшем.

А хет-трик и результативные встречи – это результат сыгранности и положительных действий всей пятерки, а так же хорошей игровой формы.

— В следующем туре вас ждет встреча с еще одним лидером чемпионата -«Днепром». Как сейчас будете готовится к этому матчу?



—Сначала отдохнём денёк, после трудной недели. А потом придем на тренировку и тренера нам все расскажут.

Напомним, что матч между«Белым Барсом» и«Днепром» состоится в субботу, 1 февраля, в 13:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.