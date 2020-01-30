Новое на сайте

еще
Четверг, 30 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сан-Хосе” – “Ванкувер” (2:5): “Шаркс” проиграли и потеряли Хертла
Хоккей

“Сан-Хосе” – “Ванкувер” (2:5): “Шаркс” проиграли и потеряли Хертла

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Якоб Маркстрем

“Ванкувер” (29-18-4) забил четыре гола в третьем периоде и продлил победную серию до четырёх матчей, укрепив лидерство в Тихоокеанском дивизионе. Успех “Кэнакс” принесли Куинн Хьюз и Таннер Пирсон, набравшие по 2 (1+1) очка, и блестящая игра вратаря Якоба Маркстрема, отразившего 38 бросков. В последних 16 матчах “Ванкувер” одержал 13 побед и на три очка опережает “Калгари”.

“Сан-Хосе” (22-26-4) не смог продлить серию побед дома до пяти матчей. А также из-за травмы в первом периоде потерял Томаша Гертла. Степень серьезности его повреждения не ясна. С 36 очками Гертл занимает второе место по результативности в команде, уступая только защитнику Эрику Карлссону (37).

Читайте также:  Сергей Витер: «Психологически нас ничего не пошатнет, потому что мы умеем разбираться в таких моментах»

Вратарь Мартин Джонс отразил 20 бросков. После двух периодов “Шаркс” вели со счётом 2:1 благодаря голам Хертла и Брента Бернса.

“Ванкувер” заканчивал матч без получившего травму верхней части тела нападающего Тайлера Мотте.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Даллас” – “Торонто” (3:5): “Старз” не спас дубль Радулова

Александр Савицкий: «Скоростная боевая игра с обеих сторон, где была борьба с первого вбрасывания»

В чемпионате Беларуси состоялись очередные поединки переходных групп (видео)

Никита Лесников: «Стали больше верить в свои силы и доигрывать каждый момент до конца»

Маззин хочет остаться в “Мэйпл Лифс”

Закрыть