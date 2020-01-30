“Сан-Хосе” – “Ванкувер” (2:5): “Шаркс” проиграли и потеряли Хертла

Якоб Маркстрем

“Ванкувер” (29-18-4) забил четыре гола в третьем периоде и продлил победную серию до четырёх матчей, укрепив лидерство в Тихоокеанском дивизионе. Успех “Кэнакс” принесли Куинн Хьюз и Таннер Пирсон, набравшие по 2 (1+1) очка, и блестящая игра вратаря Якоба Маркстрема, отразившего 38 бросков. В последних 16 матчах “Ванкувер” одержал 13 побед и на три очка опережает “Калгари”.

“Сан-Хосе” (22-26-4) не смог продлить серию побед дома до пяти матчей. А также из-за травмы в первом периоде потерял Томаша Гертла. Степень серьезности его повреждения не ясна. С 36 очками Гертл занимает второе место по результативности в команде, уступая только защитнику Эрику Карлссону (37).

Вратарь Мартин Джонс отразил 20 бросков. После двух периодов “Шаркс” вели со счётом 2:1 благодаря голам Хертла и Брента Бернса.

“Ванкувер” заканчивал матч без получившего травму верхней части тела нападающего Тайлера Мотте.