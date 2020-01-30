Сергей Витер: «Хотелось бы, чтобы такое получалось и с более серьезными соперниками»

Наставник«Донбасса»Сергей Витероценил матч в Харькове, в котором его команда разгромила харьковский МХК«Динамо» (10:0).

—Комментировать особо нечего. Понятно, что мы имели преимущество. Сегодня было 2-3 очень хороших момента в нашем исполнении, хотелось бы, чтобы такое получалось и с более серьезными соперниками. У нас спаренные игры, поэтому уже готовимся к завтрашней встрече, потом перерыв и снова подготовка.



План на игру? Повторюсь: сегодня 2-3 раза получилось то, что мы отрабатываем на тренировках. Что касается большинства – не знаю… мы работали над этим, сегодня утром еще раз проговаривали все это, но ребята все равно где-то передерживают шайбу. Нужно побыстрее действовать, лучше двигаться.

Напомним, что завтра, 31 января, команды сыграют второй поединок. Начало матча – в 18:05, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

По материалам сайта МХК«Динамо»