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Хоккей

Сергей Витер: «Хотелось бы, чтобы такое получалось и с более серьезными соперниками»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник«Донбасса»Сергей Витероценил матч в Харькове, в котором его команда разгромила харьковский МХК«Динамо» (10:0).

—Комментировать особо нечего. Понятно, что мы имели преимущество. Сегодня было 2-3 очень хороших момента в нашем исполнении, хотелось бы, чтобы такое получалось и с более серьезными соперниками. У нас спаренные игры, поэтому уже готовимся к завтрашней встрече, потом перерыв и снова подготовка.


План на игру? Повторюсь: сегодня 2-3 раза получилось то, что мы отрабатываем на тренировках. Что касается большинства – не знаю… мы работали над этим, сегодня утром еще раз проговаривали все это, но ребята все равно где-то передерживают шайбу. Нужно побыстрее действовать, лучше двигаться.

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Напомним, что завтра, 31 января, команды сыграют второй поединок. Начало матча – в 18:05, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

По материалам сайта МХК«Динамо»

Источник: uhl.ua
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