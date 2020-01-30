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Хоккей

В чемпионате Беларуси состоялись очередные поединки переходных групп (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Результаты поединков. Группа 1


Металлург – Юность – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 19:37 Бокун (Парфеевец, Дрозд), 0:2 – 25:56 Пальчик, 1:2 – 29:56 Дубинин (Гринь, Заламай)

Гомель – Неман – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайба: 0:1 – 32:36 Левша (Крыскин, Бердников)

Шахтер – Динамо-Молодечно – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 15:42 Феклистов (Боголейша, Крикуненко), ГБ, 1:1 – 33:38 Зубрицкий (Боярчук, Устиненко), 2:1 – 45:10 Филяев (Полищук, Станкевич), 3:1 – 53:26 Феклистов (Рядченко, Казнадей)

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По материалам сайта belarushockey.com

Источник: uhl.ua
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