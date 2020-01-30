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Хоккей

“Вашингтон” – “Нэшвилл” (4:5): Овечкин обошел Айзермана

Николай ПисаревНет комментариев
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Ови чтит Коби

Александр Овечкин вышел на девятое место в истории лиги по числу голов (693), обойдя Стива Айзермана, однако это не помогло “Вашингтону”, который потерпел первое поражение за пять матчей. “Кэпиталз” после двух периодов вели со счётом 4:3, но в третьем пропустили две безответные шайбы.

До восьмого места, на котором располагается Марк Мессье, Овечкину осталась одна шайба.

“Поздравляю тебя с выходом на единоличное девятое место в списке лучших снайперов, – сказал Айзерман в видеообращении. – Желаю тебе удачи и успеха, наблюдать за твоей игрой – истинное удовольствие. Судя по всему, ты можешь играть вечно. Да, и ещё одно. Я видел, как ты праздновал победу в Кубке Стэнли. Поэтому если ты побьешь рекорд Уэйна Гретцки, я бы хотел быть приглашенным на твою вечеринку”.

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Также Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, достигавшим отметки в 35 шайб в 12 сезонах. До него это удавалось Майку Гартнеру, Уэйну Гретцки и Марселю Дионну.

На третьей минуте третьего периода Райан Джохансен в меньшинстве сравнял счёт, а за 4:37 до конца третьего периода победу “Нэшвиллу” принесла шайба Янника Вебера, отличившегося впервые в сезоне. “Нэшвилл” выиграл восьмой матч подряд против “Вашингтона”. Последняя победа “Кэпиталз” над “Предэйторз” датирована 18 марта 2016 года.

“Сегодняшняя победа определённо придаст нам уверенности. Это отличное напоминание того, что если мы действуем сообща, то способны добиваться результата”, – сказал Джохансен.

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В составе “Вашингтона” дублем отметился Рихард Паник, а Брэйден Холтби сделал 19 сэйвов. Однако именно ошибка голкипера привела к шайбе Джохансена.

Источник: nhl.ru
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