“Вашингтон” – “Нэшвилл” (4:5): Овечкин обошел Айзермана

Ови чтит Коби

Александр Овечкин вышел на девятое место в истории лиги по числу голов (693), обойдя Стива Айзермана, однако это не помогло “Вашингтону”, который потерпел первое поражение за пять матчей. “Кэпиталз” после двух периодов вели со счётом 4:3, но в третьем пропустили две безответные шайбы.

До восьмого места, на котором располагается Марк Мессье, Овечкину осталась одна шайба.

🏒 Александр Овечкин вышел на девятое место в истории лиги по числу голов, обойдя Стива Айзермана📺📊 https://t.co/iK3PbfeaCX pic.twitter.com/wD2oGbqQE9 — NHL.RU (@nhlru) January 30, 2020

“Поздравляю тебя с выходом на единоличное девятое место в списке лучших снайперов, – сказал Айзерман в видеообращении. – Желаю тебе удачи и успеха, наблюдать за твоей игрой – истинное удовольствие. Судя по всему, ты можешь играть вечно. Да, и ещё одно. Я видел, как ты праздновал победу в Кубке Стэнли. Поэтому если ты побьешь рекорд Уэйна Гретцки, я бы хотел быть приглашенным на твою вечеринку”.

Также Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, достигавшим отметки в 35 шайб в 12 сезонах. До него это удавалось Майку Гартнеру, Уэйну Гретцки и Марселю Дионну.

На третьей минуте третьего периода Райан Джохансен в меньшинстве сравнял счёт, а за 4:37 до конца третьего периода победу “Нэшвиллу” принесла шайба Янника Вебера, отличившегося впервые в сезоне. “Нэшвилл” выиграл восьмой матч подряд против “Вашингтона”. Последняя победа “Кэпиталз” над “Предэйторз” датирована 18 марта 2016 года.

Райан Джохансен поднядся на 6-е место в истории Нэшвилла по количеству матчей с 2+ очками📺📊 https://t.co/XgxouwfKqL pic.twitter.com/88uKnhK98g — NHL.RU (@nhlru) January 30, 2020

“Сегодняшняя победа определённо придаст нам уверенности. Это отличное напоминание того, что если мы действуем сообща, то способны добиваться результата”, – сказал Джохансен.

В составе “Вашингтона” дублем отметился Рихард Паник, а Брэйден Холтби сделал 19 сэйвов. Однако именно ошибка голкипера привела к шайбе Джохансена.