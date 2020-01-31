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Хоккей

“Анахайм” – “Аризона” (4:2): “Койотиз” в кризисе

Николай ПисаревНет комментариев
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Картер Роуни и Дерек Грант

Два гола Адама Хенрика, а также шайбы Хампуса Линдхольма и Картера Роуни принесли “Анахайму” третью победу за четыре матча. Голкипер “Дакс” Джон Гибсон отразил 25 бросков. С 17 шайбами Хенрик является лучшим снайпером команды.

“Аризона”, сражающаяся за место в плей-офф, проиграла в третий раз подряд и в шестой раз за последние семь матчей (1-5-1). По голу и передаче в составе “Койотиз” на свой счёт записали Винни Хиностроза и Лоусон Крауз, а голкипер Антти Раанта сделал 28 сэйвов. “Аризона”, игравшая впервые с 18 января, не реализовала ни одного из пяти шансов в большинстве и проиграла в гостях в пятый раз подряд. В состав “Койотиз” не попал Илья Любушкин.

Источник: nhl.ru
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