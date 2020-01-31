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Хоккей

«Белый Барс» подписал контракт с лучшим игроком молодёжной сборной Украины на прошедшем чемпионате мира

Николай ПисаревНет комментариев
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В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Белого Барса». Клуб заключил контракт с защитником Артуром Чолачем.

Воспитанник «Галицких Львов» в 2018 году перешёл в структуру ЦСКА, за который выступал в командах U16 и U18.

Нынешний сезон 16-летний хоккеист провёл в команде «Нью Джерси Джуниор Титанс» в юношеских (U18)лигах. Всего в 37 матчах защитник набрал 18 (7+11) очков.

Также в 2019 году Чолач дебютировал в молодёжной сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе 1Б, который проходил в Киеве. Там в 5 матчах игрок не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности 0, но был назван лучшим игроком в составе нашей команды. Отметим, что на турнире сборная Украины завоевала бронзовые медали.

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В составе «Белого Барса» Артур Чолач будет выступать под 3 номером.

Напомним, что сегодня, 31 января, в 16:00 в Украинской хоккейной лиге закрывается трансферное окно, после чего клубы не смогут оформлять переходы хоккеистов.

Источник: uhl.ua
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