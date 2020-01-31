Дэвид Бэкис не будет играть в АХЛ

Форвард “Бостона” Дэвид Бэкис

Нападающий Дэвид Бэкис не будет играть за команду Американской хоккейной лиги “Провиденс”. Об этом в четверг заявил генеральный менеджер “Бостон Брюинз” Дон Суини.

17 января “Бостон” выставил 35-летнего форварда на драфт отказов.

“Мы поговорили с Дэвидом и решили, что в его интересах и в интересах “Брюинз” ему лучше на данный момент не играть за “Провиденс”, – заявил Суини. – Дэвид находится в форме и может играть, но учитывая возможные обстоятельства в будущем, мы решили что на данный момент так будет лучше для всех”.

Пока неясно, что ждёт Бэкиса в будущем. Он может выкупить свой контракт и завершить карьеру, либо “Брюинз” смогут выкупить его контракт. Ранее в этом сезоне, после того как в матче 3 ноября он столкнулся с нападающим “Оттава Сенаторз” Скоттом Сабурином, Бэкис рассматривал возможность завершения карьеры. Но после консультации со сторонним специалистом по сотрясениям мозга решил продолжить карьеру.

У Бэкиса действует четвёртый сезон пятилетнего контракта на общую сумму $30 млн, который он подписал с “Бостоном” 1 июля 2016 года. Последний матч он провёл 9 января, а всего в 16 матчах чемпионата на его счёту 3 (1+2) очка.

В “Брюинз” считают, что из “Провиденс” могут вызвать более подходящих игроков, чем Бэкиса.

“Мы собираемся дать шанс молодым ребятам, – сказал тренер Брюс Кэссиди после того, как Бэкиса выставили на драфт отказов. – В конечном счёте мы делаем то, что лучше всего для команды, что сделает ее сильнее”.

Бэкис был выбран “Сент-Луис Блюз” во втором раунде (под общим 62-м номером) драфта-2003. Всего в 944 матчах за “Брюинз” и “Блюз” он набрал 554 (245+309) очка.