Феликс Морозов – игрок «Белого Барса»

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Белого Барса». Клуб заключил контракт с нападающим Феликсом Морозовым.

19-летний воспитанник харьковской «Дружбы-78» в сезоне 2016/17 выступал в киевском «Беркуте-2000», с которым стал чемпионом Украины U20 и серебряным призёром чемпионата Беларуси U18.

Сезоном позднее Морозов переехал в Северную Америку, сыграв 21 матчв USPHL Premier (21 шайба, 9 передач). Также форвард провёл 4 матча в NCDC, но результативными действиями не отметился. Получив зимой 2018 года травму, вернулся в Украину, где сыграл 3 матча за «Белый Барс» (0 очков, полезность -2) и стал бронзовым призёром чемпионата.

В 2018-2020 годах выступал в QMJHL, одной из трёх сильнейших юниорских канадских хоккейных лиг. В 88 матчах форвард набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности -7.

Отметим, что до 2018 года, когда Морозов дебютировал в QMJHL, последний раз украинские полевые игроки выступали в этой лиге в сезоне 1998/99 – тогда там игралиДмитрий Толкунов иОлег Тимченко.

На юниорских чемпионатах мира в составе сборной Украины нападающий провёл 10 матчей, набрал 8 (5+3) очков и выиграл золотую медали Чемпионата мира в Дивизионе 1Б. В молодёжной сборной Морозов сыграл в 15 встречах, набрал 11 (7+4) очков и в 2019 году стал обладателем бронзовых медалей Чемпионата мира в Дивизионе 1Б.

В «Белом Барсе» Феликс Морозов будет выступать под 7 номером.

Напомним, что сегодня, 31 января, в 16:00 в Украинской хоккейной лиге закрывается трансферное окно, после чего клубы не смогут оформлять переходы хоккеистов.

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