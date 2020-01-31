“Лос-Анджелес” – “Тампа-Бэй” (2:4): серия Даути закончилась, “Тампа” победила

Стивен Стэмкос

“Лос-Анджелес” вёл со счётом 2:0 к началу второго периода, но затем пропустил четыре шайбы подряд и потерпел пятое подряд поражение. Защитник “Кингз” Дрю Даути не смог выйти на лёд из-за травмы, на чем прервалась его серия из 460 подряд проведённых матчей. До сегодняшнего вечера он не пропускал игры с начала сезона 2014-15.

Успех “Тампе” принесли дубль Стивена Стэмкоса, две передачи Никиты Кучерова и надёжная игра Андрея Василевского, сделавшего 32 сэйва. Для “Лайтнинг” победа стала 13-й в последних 16 матчах. Победную шайбу на пятой минуте третьего периода забросил защитник Эрик Чернак.

У “Лос-Анджелеса” по голу забили Тайлер Тоффоли и Алекс Аяфалло.