Матчи регулярного чемпионата 31 января 2020 года (онлайн)

ПО 2012.Уэйн Гретцки и Марк Мессье.

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Расписание матчей 31 января (время московское):

“Питтсбург Пингвинз” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Вегас Голден Найтс” (03:30)

“Оттава Сенаторз” – “Вашингтон Кэпиталз” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Бостон Брюинз” (04:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Сент-Луис Блюз” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (06:00)

“Оттава” – “Вашингтон” (03:30 мск): Овечкин в погоне за Мессье

Александру Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться на восьмом месте в истории НХЛ с Марком Мессье. Ранее капитан “Вашингтона” отличился в поединке с “Нэшвиллом” (4:5) и вышел на девятое место в истории лиги по числу голов (693), обойдя Стива Айзермана. Также Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, достигавшим отметки в 35 шайб в 12 сезонах. До него это удавалось Майку Гартнеру, Уэйну Гретцки и Марселю Дионну.

“Кэпиталз” (34-12-5) в матче с “Предэйторз” потерпели первое поражение за пять матчей, но с 73 очками продолжают лидировать в общей таблице чемпионата. Вратарь “Вашингтона” Брэйден Холтби в последних девяти матчах в старте сыграл 2-6-0, пропуская в среднем по 4,28 шайбы за игру. В пятницу он уступит место в воротах Илье Самсонову, который постарается продлить личную победную серию в матчах в старте до 10 поединков. Россиянин в среднем в сезоне пропускает 2,06 гола за игру, что является лучшим показателем в лиге.

“Оттава” (18-23-9) во вторник обыграла “Баффало” (5:2) и одержала вторую победу за последние семь матчей (2-1-4). В пятницу “Сенаторз” попробуют прервать неудачную серию в поединках с “Вашингтоном”. “Кэпиталз” обыграли “Оттаву” семь раз подряд с общим счетом 33:13. Овечкин в этих матчах набрал 9 (6+3) очков. Всего в 16 последних очных поединках “Вашингтон” был сильнее 14 раз (14-1-1).

“Питтсбург” – “Филадельфия” (03:00): реванш для “Пингвинз”

Команды встречались перед паузой на “Звездный уикенд”. Тогда Брайан Эллиотт отразил все 19 бросков, оформил первый шатаут с 10 ноября 2018 года и помог “Флайерз” (27-17-6) впервые с 15 марта 2015 года всухую обыграть “Пингвинз” (3:0). Ожидается, что в пятницу он снова займет место в воротах, так как Картер Харт останется вне игры по крайней мере еще одну неделю из-за растяжения мышц брюшного пресса.

“Картер Харт чувствует себя намного лучше, но он не вернется в строй еще как минимум в течение ближайших семи дней”, – заявил в четверг генеральный менеджер “Флайерз” Чак Флетчер.

В четверг “Филадельфия” вернулась к тренировкам после обязательного пятидневного перерыва после “Матча звезд”. На льду также занимались защитник Шейн Гостисбир и нападающий Михаэль Раффл. Гостисбир 14 января перенес артроскопическую операцию на левом колене. Ожидалось, что ему понадобится три недели на восстановление. Раффл пропустил последний матч “Флайерз” из-за травмы верхней части тела.

“Филадельфия” одержала четыре победы за последние пять матчей и с 60 очками занимает шестое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на один балл.

“Питтсбург” (31-14-5) же с 67 очками идет вторым. “Пингвинз” потерпели два поражения за восемь матчей (6-2-0). В предыдущем поединке против “Флайерз” капитан команды Сидни Кросби остался без очков впервые с 14 января, когда вернулся на лед после травмы. “Питтсбург” же уступил по броскам 19-30. Только раз в этом сезоне “Пингвинз” меньше бросали в створ (7 января – 16 раз в победном матче с “Вегасом”).

В понедельник защитник Маркус Петтерссон и “Питтсбург” заключили пятилетний контракт на общую сумму $20,125 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $4,025 млн. 1 июля 23-летний защитник мог стать ограниченно свободным агентом. В 50 матчах этого сезона Петтерссон набрал 15 (1+14) очков. В среднем за игру он проводит на льду 19:22 и является единственным защитником “Пингвинз”, не пропустившим в этом чемпионате ни одного матча. В пятницу в состав “Питтсбурга” должен вернуться другой защитник Джастин Шульц, не игравший с 17 декабря из-за травмы нижней части тела.

“Всего за один год Маркус оказал значительное влияние на нашу оборонительную линию, – сказал генеральный менеджер “Пингвинз” Джим Рутерфорд. – Это молодой, надежный и умный игрок, что очень важно в сегодняшнем хоккее. Маркус является частью юного костяка команды. И для нас было важно подписать его на длительный срок”.

“Рейнджерс” – “Детройт” (03:00): возвращения Панарина

Артемий Панарин в пятницу сыграет за “Рейнджерс” (23-21-4) в матче против “Детройта”. Нападающий получил травму верхней части тела, пропустил последнюю игру “Нью-Йорка” перед перерывом на “Звездный уикенд” (2:4 – поражение от “Айлендерс”) и не поехал на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda” в Сент-Луисе, где его заменил Крис Крайдер. Панарин после 47 матчей чемпионата занимает пятое место в лиге по результативности с 68 (26+42) очками.

“Он восстановился на 100%, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн о Панарине. – Он готов играть”.

В четверг тренировку команды из-за простуды досрочно покинул Райан Стром. По словам Куинна, центрфорвард должен сыграть против “Детройта”. Стром (43=12+31, 48 матчей) занимает второе место в “Рейнджерс” по набранным очкам после Панарина. Матч против “Ред Уингз” начнет голкипер Игорь Шестеркин. Хенрик Лундквист будет играть в ответной встрече на арене Little Caesars в Детройте в субботу. Во время перерыва Шестеркин провел две игры в АХЛ, одержав две победы и парировав 59 бросков из 62.

“Я выбирал между вратарем, который играл, и тем, кто отдыхал на пляже в течение девяти дней, – сказал Куинн. – В итоге я решил заявить голкипера, сыгравшего два матча, который играл в хоккей”.

“Детройт” (12-35-4) в последнем перед паузой матче дважды вел в счете в игре с “Уайлд”, но “Миннесота” два раза его сравнивала и в результате добилась победы (4:2). “Ред Уингз” потерпели шесть поражений подряд (0-5-1). За этот период команда уступила соперникам с общим счетом 10:29. Вратарь “Детройта” Джимми Ховард остался без победы в 16 матчах кряду (0-14-2). “Ред Уингз” в последних 17 встречах сыграли 3-13-1.

“Каролина” – “Вегас” (03:30): неудачный отрезок “Голден Найтс”

“Вегас” (25-20-7) ушел на перерыв, уступив “Бостону” (2:3) и проиграв шестой матч из семи (1-5-1). После прихода на пост тренера Питера Дебура “Голден Найтс” сыграли 1-1-1. В январе “Вегас” одержал три победы в девяти встречах (3-5-1) и сейчас занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

“Мы находимся не там, где хотим, – сказал Дебур. – Я думаю, у нас есть, над чем поработать перед финишем регулярки. Нужно вернуться готовыми к работе, потому что это будет битва до самого конца чемпионата”.

“Харрикейнз” (29-18-3) перед паузой обыграли “Виннипег” (4:1) и с двумя победами подряд ушли на перерыв. Дублем в том матче отметился Джастин Уильямс, который проводил свою вторую встречу в сезоне. Одну из шайб он забросил в численном преимуществе. И это был первый гол “Каролины” в большинстве за последние девять матчей (0 из 18). В пятницу “Харрикейнз” проведут четвертую подряд встречу на своем льду из пяти. В предыдущих трех команда сыграла 2-0-1.

“Виннипег” – “Бостон” (04:00): неудачная серия “Джетс”

“Джетс” (25-22-5) перед перерывом проиграли “Коламбусу” (3:4), потерпев четвертое поражение подряд и шестое в семи матчах. По ходу неудачной серии “Виннипег” уступил соперникам с общим счетом 7:20. Вратарь “Джетс” Коннор Хеллебак пропустил 13 из этих 20 шайб при 73 бросках. В пятницу нападающий “Виннипега” Марк Шайфли проведет свою 500-ю игру в НХЛ.

“Бостон” (29-10-12) перед паузой одержал волевую победу над “Вегасом” (3:2) и выиграл во второй раз за пять встреч (2-2-1). “Брюинз” набрали очки в 11 матчах из последних 14 (8-3-3) и продолжают лидировать в Атлантическом дивизионе. Ожидается, что в среду вратарь “Бостона” Туукка Раск вернется в состав после трех пропущенных из-за сотрясения мозга матчей. В четверг голкипер провел тренировку после того, как “Брюинз” вернулись к занятиям после обязательного пятидневного перерыва. Тренер Брюс Кэссиди сказал, что Раск “выглядел великолепно” и должен сыграть в пятницу, если не случится ничего не предвиденного. В противном случае он сможет сыграть в субботу против “Миннесоты”.

В последний раз команды встречались 9 января, тогда “Бостон” победил со счетом 5:4, а Давид Пастрняк оформил хет-трик. С 37 голами он является лучшим снайпером сезона, на одну шайбу опережая Остона Мэттьюза из “Торонто” и на две – Овечкина.

“Эдмонтон” – “Сент-Луис” (05:00): реванш для “Ойлерз”

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. И оба раза побеждали “Блюз” (5:2 и 2:1).

“Сент-Луис” (31-12-8) после паузы на “Матч звезд” уже успел провести два матча. В последней игре с “Калгари” (5:4 Б) “Блюз” взяли верх в серии буллитов и добились первой победы за четыре матча. Главным героем той встречи стал нападающий “Блюз” Давид Перрон, забивший гол, сделавший пас и реализовавший решающий буллит.

“Я просто счастлив, что мы находим способ выигрывать матчи, – сказал Перрон после победы над “Флэймз”. – Надеюсь, что мы будем выигрывать и все дальнейшие встречи, но, возможно, сегодняшняя игра послужит началом чего-то хорошего, а говорить о том, как именно мы добились результата, не будем. Главное, что взяты два очка”.

“Эдмонтон” (26-18-6) в среду уступил “Калгари” (3:4 Б) в “Битве за Альберту”, но набрал очки в третьем матче подряд. Леон Драйзайтль в том матче сделал две передачи и продлил результативную серию до девяти матчей. С 77 очками он делит лидерство в споре лучших снайперов чемпионата с партнером Коннором Макдэвидом.

“Анахайм ” – “Тампа-Бэй” (06:00): серия Василевского

“Лайтнинг” (30-15-5) в среду обыграли “Лос-Анджелес” (4:2) и одержали 13-ю победу в последних 16 матчах (13-2-1). В нынешнем сезоне “Тампа” одержала шесть побед в шести матчах против команд из Тихоокеанского дивизиона. Андрей Василевский с 25 победами лидирует среди всех вратарей НХЛ. Последнее поражение в основное время он потерпел 14 декабря. С тех пор российский голкипер сыграл 12-0-2.

“Анахайм” (20-25-5) в среду обыграл “Аризону” (4:2) и одержал третью победу за четыре матча. С 45 очками “Дакс” занимают предпоследнее место в Западной конференции. В предыдущий раз 23 ноября “Анахайм” проиграл “Тампе” со счетом 2:6.