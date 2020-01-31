Новое на сайте

еще
Пятница, 31 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейМощный результативный бросок игрока «Кременчука» в дальний угол ворот «Днепра» (видео)
Хоккей

Мощный результативный бросок игрока «Кременчука» в дальний угол ворот «Днепра» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Вчера, 29 января,«Кременчук» на своей площадке в серии послематчевых бросков обыграл«Днепр» (3:2 ПБ). Однако яркой в этом матче была не только буллитная серия, но и классная шайба, заброшенная защитником “горожан”Александром Александровым.

Александроввовремя присоединился к атаке на воротаОлега Петрова и, удачно воспользовавшись оплошностью голкипера “щук”, отправил шайбу точно в дальнюю девятку его ворот. Стоит отметить, что благодаря этому голу “горожане” в конце первого периода повели в счёте.

Читайте также:  Боуэн Байрам может войти в тройку первых выборов на драфте 2019

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Анахайм” – “Аризона” (4:2): “Койотиз” в кризисе

“Лос-Анджелес” – “Тампа-Бэй” (2:4): серия Даути закончилась, “Тампа” победила

Сент-Луис включил Сундквиста в список травмированных

Сергей Витер: «Хотелось бы, чтобы такое получалось и с более серьезными соперниками»

“Эдмонтон” – “Калгари” (3:4 Б): Риттих – король “Битвы за Альберту”

Закрыть