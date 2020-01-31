Мощный результативный бросок игрока «Кременчука» в дальний угол ворот «Днепра» (видео)

Вчера, 29 января,«Кременчук» на своей площадке в серии послематчевых бросков обыграл«Днепр» (3:2 ПБ). Однако яркой в этом матче была не только буллитная серия, но и классная шайба, заброшенная защитником “горожан”Александром Александровым.

Александроввовремя присоединился к атаке на воротаОлега Петрова и, удачно воспользовавшись оплошностью голкипера “щук”, отправил шайбу точно в дальнюю девятку его ворот. Стоит отметить, что благодаря этому голу “горожане” в конце первого периода повели в счёте.

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