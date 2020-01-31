Панарин сыграет в следующем матче

Артемий Панарин

Артемий Панарин сыграет за “Нью-Йорк Рейнджерс” в матче против “Детройт Ред Уингз”, который состоится в пятницу (субботу, 03:00 мск) на арене “Мэдисон Сквэр Гардэн” в Нью-Йорке.

Это первая игра “Рейнджерс” с 21 января.

“Он восстановился на 100%, – сказал тренер команды Дэвид Куинн о Панарине. – Он готов играть”.

Форвард получил травму верхней части тела, пропустил последнюю игру “Рейнджерс” перед перерывом на “Звездный уикенд” (2:4 – поражение от “Нью-Йорк Айлендерс”) и не поехал на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda” в Сент-Луисе.

Панарин, занимающий после 47 матчей чемпионата пятое место в лиге по результативности с 68 (26+42) очками, должен был представлять “Рейнджерс” в сборной Столичного дивизиона. Его заменил Крис Крайдер.

До перерыва Куинн говорил, что прогресса в восстановлении Панарина нет, и поэтому хоккеисту было рекомендовано пропустить игру против “Айлендерс” и “Матч звезд”. Тем не менее в клубе не считали, что форвард выбыл на длительный срок.

“Гарантировать ничего нельзя, но мы были уверены, что он восстановится на 100%”, – сказал Куинн.

В четверг тренировку команды из-за простуды досрочно покинул Райан Стром. По словам Куинна, центрфорвард должен сыграть против “Детройта”. Стром (43=12+31, 48 матчей) занимает второе место в “Рейнджерс” по набранным очкам после Панарина.

Матч против “Ред Уингз” начнет голкипер Игорь Шестеркин. Хенрик Лундквист будет играть в ответной встрече на арене Little Caesars в Детройте в субботу (воскресенье, 03:00 мск).

Лундквист не играл с 11 января, когда он пропустил пять шайб с 29 бросков в выездном матче против “Сент-Луис Блюз”. “Рейнджерс” тогда потерпели поражение со счетом 2:5. В январе на счету этого голкипера всего два матча.

Во время перерыва Шестеркин провел две игры в АХЛ, парировав 59 бросков из 62. Благодаря ему фарм-клуб “Рейнджерс” одержал две победы подряд в пятницу и субботу (4:1 и 4:2).

“Я выбирал между вратарем, который играл, и тем, кто отдыхал на пляже в течение девяти дней, – сказал Куинн. – В итоге я решил заявить голкипера, сыгравшего два матча, который играл в хоккей”.

Лундквист считает, что ситуация, когда команда задействует трех вратарей (Шестеркин и Александр Георгиев), заставляет его собраться.

“Перерыв завершился. Я хочу с пользой провести выходные, хорошенько потренироваться, а дальше будет видно, – сказал Лундквист. – У нас три вратаря, мы все хотим играть. Посмотрим, что из этого получится”.