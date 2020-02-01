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Хоккей

Александр Панченко: «Полтора периода мы сыграли неплохо, но потом мы «подсели» физически, а соперник оборотов не сбавлял»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход очного матча с «Донбассом» в, котором его подопечные проиграли (0:11).

«Мы разобрали ошибки, вчера они были грубыми. Понятное дело, что соперник более мастеровитый, он этими ошибками умеет пользоваться. Разобрали игру, обговорили.

Подписание Лисина и Свищева – однозначно усиление для нас. Сейчас мы боремся, стараемся, но не все получается. Еще и большой лазарет. Думаю, что к нам пришли интересные ребята, с ними нужно поработать. Поменяем тройки, посмотрим сочетания, еще добавятся восстановившиеся ребята. Будет две боевых пятерки, думаю, с «Волками» попробуем дать бой».

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Свой следующий поединок МХК «Динамо» сыграет на выезде, 4 февраля. Их соперником будут киевские «Ледяные Волки». Начало матча в 17:45.

По материалам сайта МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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