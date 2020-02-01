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Хоккей

“Аризона” – “Лос-Анджелес” (2:3): первый хет-трик Айафэлло

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Айафэлло

Алекс Айафэлло навсегда запомнит этот матч. В первом периоде он открыл счёт, во втором “Аризона” вышла вперед, забросив две шайбы, и когда казалось, что судьба “Лос-Анджелеса” предрешена, за три минуты до конца третьего периода Аяфалло сравнял счёт, а через 24 секунды после начала овертайма отличился вновь, оформив свой первый хет-трик в НХЛ.

Это позволило “Кингз” (19-28-5) прервать серию из пяти поражений. “Лос-Анджелес”, в составе которого 26 шесть сэйвов сделал Джек Кэмпбелл, второй подряд матч провёл без защитника Дрю Даути, чья серия из 460 подряд проведённых игр прервалась в среду.

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В составе “Аризоны” (26-21-6) по шайбе забросили Ник Шмальц и Кристиан Дворак, а голкипер Эйдин Хилл отразил 34 броска. Последние полтора периода “Койотиз” играли без получившего травму нижней части тела капитана Оливера Экман-Ларссона. Это дополнило и без того безрадостную картину для “Аризоны”, впервые в сезоне проигравшей четыре раза подряд. “Койоты” остаются в зоне плей-офф, но они провели матчей больше, чем основные конкуренты.

Источник: nhl.ru
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