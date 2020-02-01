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Хоккей

Игорь Шаманский – игрок «Ледяных Волков»

Николай ПисаревНет комментариев
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В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Ледяных Волков». Клуб заключил контракт с нападающимИгорем Шаманским.

35-летний форвард долгое время выступал в российских Высшей лиге иПервой лиге, после чего в 2008 году вернулся в Украину. В национальном чемпионате Шаманский играл в «Соколе», «Компаньоне», «Львах», «Дженералз» и «Донбассе», а сезон 2019/20 хоккеист начинал в «Белом Барсе».

Всего в национальном первенстве нападающий сыграл 236 матчей, набрав 194 (60+134) очка. Также два сезона Игорь Шаманский провёл в Эстонии, там в 23 встречах он забросил 18 шайб и отдал 23 передачи.

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Отметим, что форвард четырежды становился чемпионом Украины, по разу выигрывал серебряные и бронзовые медали.

Напомним, что сегодня, 31 января, в 16:00 в Украинской хоккейной лиге закрывается трансферное окно, после чего клубы не смогут оформлять переходы хоккеистов.

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Источник: uhl.ua
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