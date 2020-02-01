«Ледяные Волки» взяли в аренду Иоанна Роганова

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Ледяных Волков». По договору арендыс «Кременчуком», до конца сезона 2019/20 вкиевской команде будет выступать защитникИоанн Роганов.

На юниорском уровне хоккеист выступал в «Белом Барсе» U17, «Краковии» U20 (Польша) и «Льдинке» U20.

С 2017 года Роганов играл за «Кременчук», с которым выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Украинской хоккейной лиги. В 74 матчах национального первенства игрок набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности +17.

Напомним, что сегодня, 31 января, в 16:00 в Украинской хоккейной лиге закрывается трансферное окно, после чего клубы не смогут оформлять переходы хоккеистов.

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