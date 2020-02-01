Руслан Борисенко: «Не сыграли самоотверженно и ответственно в нужные моменты»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход очного противостояния против «Кременчука» (2:6).
— Матч начали очень уверенно. Счет открыли первыми. Второй период по нолям сыграли. Что пошло не так в третьем периоде?
— Не знаю. Мне надоело одно и то же говорить. Сами себе привозим голы. Защитники ошибались, а нападающие играли не самоотверженно.
— Это самый минимальный счет в очной встрече с «Кременчуком». Что поменяли в игре с ними?
Ничего. Тренируемся, работаем. Плюс, добавились новые ребята, которые тоже хорошо усилили команду.
— Какие у вас ожидания от них?
— Ждем только позитива и улучшения в игре. Новички только с колес. В следующих матчах ждем еще больше самоотдачи и лучшего результата.
Стоит отметить, что следующий свой поединок «Ледяные Волки» сыграют, 4 февраля, на своей площадке. Соперником киевлян будут харьковское МХК «Динамо». Начало поединка в 17:45.
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