В чемпионате Беларуси состоялись поединки в переходных группах (видео)

Результаты матчей. Группа 2







Химик – Могилев – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Шайбы: 1:0 – 02:52 Землянкин (Леоненко), 2:0 – 38:25 Леоненко, 2:1 – 39:48 Лапшов (Андрущенко, Герасимов), ГБ, 3:1 – 44:59 Балтрук (Пименов, Гавриленко), 4:1 – 53:17 Ковалевич (Ермачков)

Штраф:6 – 2

Броски:14 (4+4+6) – 22 (6+11+5)

Лучшие игроки:Гавриленко – Герасимов

Лида – Брест – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Шайбы: 0:1 – 08:37 Балаболкин (Кафеев, Мусиенко), 1:1 – 24:30 Сафин (Нурек), 2:1 – 28:22 Д. Мартынов (А. Буйницкий), 3:1 – 30:58 Гринкевич (А. Буйницкий, Д. Мартынов), 4:1 – 56:49 А. Буйницкий, ПВ

Штраф:6 – 2

Броски:19 (5+8+6) – 20 (8+4+8)

Лучшие игроки:А. Буйницкий – Балаболкин

Результаты матчей. Группа 3







Беларусь U18 – Авиатор – 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)



Шайбы: 1:0 – 09:50 Спат (Суворов, Кузнецов), ГБ, 2:0 – 14:54 Суворов (Кузнецов, Пожиган), 3:0 – 24:25 М. Ярута (Кузнецов), 3:1 – 28:35 Климовец (Молофеев), ГБ, 3:2 – 30:43 Ал-й Паценкин (Вусик), 3:3 – 31:22 Климовец Артюшенко, Филиппов), 4:3 – 50:09 Суворов (Кузнецов, М. Ярута), 5:3 – 59:14 Спат (М. Ярута, Пожиган)

Штраф:12 – 12

Броски:22 (8+8+6) – 25 (7+9+9)

Лучшие игроки:Спат – Климовец

Бобруйск – Витебск – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)



Шайбы: 0:1 – 04:45 Ничипоренко (Макарчик, Чмыхов), ГБ, 0:2 – 12:37 Ковальский (Невидицин, Гончаров), 1:2 – 14:23 Чабан (Чернов, Анисимов), ГБ, 1:3 – 21:12 Шутов (Невидицин), 1:4 – 30:50 Макарчик (Чмыхов), ГМ, 2:4 – 36:06 Вергунов (Фадеев), 2:5 – 47:23 Невидицин (Сапего), 3:5 – 48:10 Фадеев (Кучеренко), 4:5 – 52:54 Анисимов (Чернов, Медведев)

Штраф:8 –10

Броски:24 (6+7+11) – 19 (9+6+4)

Лучшие игроки:Анисимов – Ковальский

По материалам сайта hockey.by