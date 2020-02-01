“Виннипег” – “Бостон” (1:2): Раск вернулся после травмы

Туукка Раск

Туукка Раск сделал 37 сэйвов в первом матче после восстановления от сотрясения мозга и принёс “Бостону” (30-10-12) шестую победу в последних девяти матчах. По голу у “Брюинз” забили Патрис Бержерон и Джейк Дебраск.

“Раск был великолепен, – сказал тренер “Бостона” Брюс Кэссиди. – Он пропустил некоторое время. Конечно, волнения были, ведь он получил шайбой по голове и получил сотрясение мозга. Но он сыграл хорошо и отлично следил за шайбой”.

“Виннипег” (25-23-4) впервые в сезоне потерпел пятое подряд поражение. Единственный гол “Джетс” забил Патрик Лайне, открывший счет в начале первого периода, а Лоран Броссо отразил 23 броска.

Патрис Бержерон вышел на 3-е место по количеству проведенных игр на выезде в истории Бостона pic.twitter.com/DzWWfQop3N — NHL.RU (@nhlru) February 1, 2020

Бержерон сравнял счёт при игре “пять на три” за 53 секунды до конца первого периода. Дебраск забил победный гол в большинстве на четвёртой минуте третьего периода. “Бостон” реализовал два большинства из четырёх, а “Виннипег” не смог использовать лишнего ни в одном из шести случаев.