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Хоккей

Александр Савицкий: «Больше никаких экспериментов из составом»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе (6:2) над «Ледяными Волками»:

—Как не заводили ребят, но вышли на игру без должного настроя, думали по быстрому решить судьбу матча. Все-таки в конце концов показали мастерство, дали результат и победили. Но, игру нескольких хоккеистов надо улучшить.

— В звеньях было очень много изменений после последнего матча с «Днепром»…

— Да, решили поэкспериментировать с составом. Но, с этим закончили.

— Чем команда будет заниматься в международную паузу?

— Два дня отдохнем, а потом опять тренировки.

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По материалам сайта ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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