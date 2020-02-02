Александр Савицкий: «Больше никаких экспериментов из составом»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе (6:2) над «Ледяными Волками»:

—Как не заводили ребят, но вышли на игру без должного настроя, думали по быстрому решить судьбу матча. Все-таки в конце концов показали мастерство, дали результат и победили. Но, игру нескольких хоккеистов надо улучшить.



— В звеньях было очень много изменений после последнего матча с «Днепром»…

— Да, решили поэкспериментировать с составом. Но, с этим закончили.



— Чем команда будет заниматься в международную паузу?



— Два дня отдохнем, а потом опять тренировки.



По материалам сайта ХК «Кременчук»