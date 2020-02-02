Гертл ложится на операцию

Томаш Гертл и Майк Смит

В понедельник Томашу Гертлу сделают операцию по восстановлению крестообразных связок колена. Об этом в пятницу сообщила газета San Jose Mercury News.

Форвард “Сан-Хосе Шаркс” травмировался в среду в первом периоде матча против “Ванкувер Кэнакс”, который завершился поражением “Шаркс” – 2:5. Хертл открыл счет в игре, а накануне забросил пять шайб в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda”. Сезон для него завершен.

“Очень обидно, – сказал тренер “Шаркс” Боб Бьюгнер. – У него и раньше были травмы. Но он всегда возвращался в состав. Вернется он и на этот раз. Все крайне неудачно получилось. Возвращаешься с “Матча звезд”, в котором забросил пять шайб, отлично начинаешь игру против “Ванкувера”. Я считаю, что он был одним из лучших на льду. Да и ситуация, в которой он получил травму, была безобидная. Просто не повезло”.

Гертл набрал 36 (16+20) очков и впервые получил приглашение на “Матч звезд”, где заменил травмированного одноклубника Логана Кутюра. Форвард и капитан “Шаркс” сломал лодыжку.

Гертлу уже делали операцию по восстановлению связок правого колена в дебютном для него сезоне 2013-14 годов. Во второй игре финала Кубка Стэнли против “Питтсбург Пингвинз” он повторно повредил его и выбыл до окончания серии. В чемпионате 2016-17 годов он опять потянул связки в том же колене и снова лег на операцию.

“Он все это уже проходил. Так что ему сейчас очень непросто, потому что он знает, как тяжело восстанавливаться после этого, – говорит нападающий “Сан-Хосе” Джо Торнтон. – Я сказал ему, что он еще молод (26 лет). Так что у него все быстро заживет. Я сам проходил через это дважды. Будем надеяться, что он восстановится к тренировочному лагерю в сентябре. Мы его очень любим, и он знает, что он не один, а это очень важно. Ребята о нем позаботятся”.

У Торнтона были такие же проблемы с коленями перед плей-офф 2017 года и в середине чемпионата 2017-18 годов.

“Как начать – вопрос больше психологический. Как только настроишься на правильный лад, поймешь, что надо догонять остальных, все встанет на свои места, начнешь работать и увидишь свет в конце тоннеля, – говорит Торнтон. – Тренеры, инструкторы по физподготовке будут работать с ним каждый день. С ними ему будет весело. Они умеют оживлять тренировки. Они знают, как сделать так, чтобы человек с огромным желанием каждый день приходил на занятия”.