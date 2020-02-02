“Каролина” – “Вегас” (3:4): “Рыцари” победили в концовке

Алекс Так

Гол Алекса Така в большинстве за 2:28 до конца третьего периода позволил “Вегасу” одержать победу в матче, в котором “Голден Найтс” упускали преимущество в две и одну шайбы. При этом “Каролина”, уступавшая 1:3 после двух периодов, сравняла счёт за минуту до этого.

У “Вегаса” (26-20-7) по голу и передаче на свой счёт записали Пол Штясны и Джонатан Марчиссо, а вратарь Малкольм Суббан сделал 22 сэйва и одержал свою первую победу с 22 декабря.

“Каролина” (29-19-3) потерпела первое поражение за три матча. Себастьян Ахо и Тейво Теравяйнен набрали по 2 (1+1) очка, а вратарь Петр Мразек сделал 33 сэйва.

“Это было ужасно, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор. – Недопустимо выходить и проводить вот так первые два, два с половиной периода. “Вегас” был хорош, стоит отдать ему должное. Они играли быстро и отчаянно. Мы просто не были готовы к такому матчу и вот, что получили”.