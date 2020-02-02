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Хоккей

Костянтин Буценко: «Сегодняшний матч мы провалили и по движению, и по выполнению задачи»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник белоцерковчан Констянтин Буценко прокомментировал исход очного противостояния с херсонским «Днепром» (1:5):

— Сегодня матч полностью не задался. Мы проиграли почти все вбросы, а это указывает на недонастрой ребят на игру. Скорее всего, все игроки уже ждут матчи за сборные команды. Наши хоккеисты получили вызов и в национальную, и в юниорскую. Возможно, в каких-то моментах они себя пожалели, ведь уже завтра начинаются учебно-тренировочные сборы.

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Не хочу углубляться в это. Любая сыгранная игра имеет право на жизнь. Поэтому нужно разобраться, посмотреть на это с другой стороны и выделить как можно больше позитива. Пугающей была реализация большинства у нас, дважды играли 5 на 3, но не воспользовались своими моментами. Возможно, потому что вратарь соперника хорошо сыграл. Вывод один – команда «Днепр» была более мотивирована на победу, чем мы.

Стоит отметить, что следующий свой поединок белоцерковчане проведут на выезде, 12 февраля. Их соперником будут донецкие хоккеисты.

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По материалам сайта ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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