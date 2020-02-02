Костянтин Буценко: «Сегодняшний матч мы провалили и по движению, и по выполнению задачи»

Главный наставник белоцерковчан Констянтин Буценко прокомментировал исход очного противостояния с херсонским «Днепром» (1:5):

— Сегодня матч полностью не задался. Мы проиграли почти все вбросы, а это указывает на недонастрой ребят на игру. Скорее всего, все игроки уже ждут матчи за сборные команды. Наши хоккеисты получили вызов и в национальную, и в юниорскую. Возможно, в каких-то моментах они себя пожалели, ведь уже завтра начинаются учебно-тренировочные сборы.



Не хочу углубляться в это. Любая сыгранная игра имеет право на жизнь. Поэтому нужно разобраться, посмотреть на это с другой стороны и выделить как можно больше позитива. Пугающей была реализация большинства у нас, дважды играли 5 на 3, но не воспользовались своими моментами. Возможно, потому что вратарь соперника хорошо сыграл. Вывод один – команда «Днепр» была более мотивирована на победу, чем мы.



Стоит отметить, что следующий свой поединок белоцерковчане проведут на выезде, 12 февраля. Их соперником будут донецкие хоккеисты.

По материалам сайта ХК «Белый Барс»