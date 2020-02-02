Матчи регулярного чемпионата 2 февраря 2020 года (онлайн)

Александр Овечкин и Сидни Кросби

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Расписание матчей 2 февраля (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Питтсбург Пингвинз” (20:30)

“Каролина Харрикейнз” – “Ванкувер Кэнакс” (22:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Коламбус Блю Джекетс” (22:00)

“Вашингтон” – “Питтсбург” (20:30 мск): первая битва из четырех

Со 2 февраля по 22 марта команды сыграют друг с другом четыре раза. Все три воскресных поединка начнутся в раннее время, так как вечером вся Северная Америка будет следить за Супербоулом – решающей игрой Национальной футбольной лиги.

“Питтсбург” (32-14-5) в пятницу обыграл “Филадельфию” (4:3 ОТ) и одержал седьмую победу в последних девяти матчах, а также 15-ю в 20. “Пингвинз” занимают второе место в Столичном дивизионе, на шесть очков отставая от “Вашингтона”(35-12-5) и имея одну игру в запасе.

“Такие матчи всегда получаются очень интересными, в них приятно участвовать. Они заставляют обе команды проявить лучшие качества, – сказал тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден про предстоящий поединок с “Пингвинз”. – Игра состоится днем (по местному времени – 12:30), ее будут показывать на всю страну. Это первый матч из четырех, которые нам предстоит сыграть за короткий промежуток времени. Мы ждем его с нетерпением. Как и они, я уверен в этом. Хорошая проверка для нас”.

“У них хорошая команда, и они удачно проводят сезон, – сказал про “Вашингтон” тренер “Питтсбурга” Майк Салливан. – Но мы считаем, что и у нас хорошая команда, и мы будем стремиться к тому, чтобы стать еще лучше. Постараемся выиграть ближайший матч. Посмотрим, к чему это нас приведет”.

Традиционно весь мир будет следить за очным противостоянием Александра Овечкина и Сидни Кросби. Капитан “Вашингтона” в последнем матче с “Оттавой” (5:3) забил свои очередные два гола и вышел на единоличное восьмое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Марка Мессье. Овечкину осталось поразить ворота соперников еще пять раз, чтобы стать восьмым игроком НХЛ, сумевшим забросить 700 шайб за карьеру. До него это сделали Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Голевая серия Овечкина сейчас составляет пять матчей, в которых он забросил 11 шайб. В его карьере еще не было отрезка из пяти игр, в которых он забивал хотя бы 10 голов. В споре за “Морис Ришар Трофи” россиянин с 37 голами на одну шайбу отстает от Давида Пастрняка из “Бостона” (38).

Капитан “Питтсбурга” в пятничном поединке с “Флайерз” забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи. 32-летний Кросби набрал 11 (4+7) очков в шести встречах, вернувшись в состав после операции на мышцах кора. Он пропустил 28 игр.

В воскресенье Кросби и Овечкин сыграют друг против друга в 50-й раз. “Пингвинз” вместе со своим лидером в целом играли успешнее, чем Овечкин и “Кэпиталз” с момента первой очной встречи двух звезд 22 ноября 2005 года. Тогда “Питтсбург” на своем льду победил со счетом 5:4. В дальнейшем “Пингвинз” выиграли еще 29 матчей из 49, в которых принимали участие Овечкин и Кросби (“Питтсбург” и “Вашингтон” сыграли семь матчей без травмированного Кросби; Овечкин не пропустил ни одной игры против “Пингвинз”). Таким образом, в матчах регулярных чемпионатов с участием Кросби и Овечкина “Пингвинз” одержали 30 побед, потерпели 17 поражений в основное время и два в дополнительное, “Кэпиталз” сыграли 19-23-7.

В этих 49 поединках форвард “Вашингтона” забил больше Кросби – 30 против 24. Но у капитана “Питтсбурга” есть преимущество по голевым передачам (46 против 21) и очкам (70 против 51). Кросби и “Пингвинз” четыре раза встречались с Овечкиным и “Кэпиталз” в розыгрышах Кубка Стэнли. “Питтсбург” выиграл первые три серии (в 2009, 2016 и 2017 годах) и проиграл четвертую (второй раунд плей-офф 2018 года за шесть матчей). Интересно, что победитель всех этих четырех серий становился обладателем Кубка Стэнли.

“Они соперничали друг с другом с первого дня в лиге, и это противостояние никуда не делось, – отметил Рирден, говоря о дуэли двух капитанов. – Возможно, где-то в середине был период, когда напряжение этой дуэли немного снизилось. Однако сейчас градус снова повысился, принимая во внимание то, что они выигрывали Кубок в последнее время, и мы впервые завоевали его и хотим сделать это снова. Но главные звезды в этой ситуации – Сидни Кросби и Александр Овечкин. Тут можно много чего рассказать, но это соперничество захватывает всех. Оно идет на пользу хоккею. Его будут помнить, как помнят противостояние Ларри Берда и “Мэджика” Джонсона в НБА или другие подобные истории в спорте”.

Центрфорвард Евгений Малкин, в матче с “Филадельфией” также записавший на свой счет гол и две передачи, в этом сезоне пропустил 13 игр, но занимает первое место среди бомбардиров клуба (53=16+37, 38 матчей). Россиянин закончил январь с 15 очками в 12 встречах. Сейчас “Питтсбург” продолжает играть без нападающих Джейка Гюнтцеля (операция на плече), Ника Бьюгстада (травма нижней части тела), Доминика Кахуна (сотрясение мозга) и защитника Брайана Дюмулина (нижняя часть тела).

Ворота “Вашингтона” в воскресенье во втором матче подряд будет защищать Илья Самсонов, выигравший последние 11 встреч. Он стал третьим новичком в истории НХЛ, которому удалась такая серия. Ранее это делали Росс Брукс (14 побед в сезоне 1973-74) и Джордж Хэйнсуорт (11 побед в сезоне 1926-27). Также для вратаря победа над “Сенаторз” в пятницу стала 16-й в первых 19 матчах в лиге (16-2-1). За первые 20 игр в карьере такого числа достигали только трое. Кроме того, Самсонов еще ни разу в НХЛ не проигрывал в гостях, одержав 10 побед подряд. В истории НХЛ такое удавалось только Бренту Джонсону (11).

Основной вратарь “Кэпиталз” Брэйден Холтби в своих последних девяти матчах в старте сыграл 2-6-0, пропуская в среднем по 4,28 шайбы за игру. Самсонов же в среднем в сезоне пропускает 2,12 гола за матч, что является лучшим показателем в лиге, если не считать голкипера “Коламбуса” Матисса Кивленикса, который провел всего два матча (1,49 шайбы за игру).

“Каролина” – “Ванкувер” (22:00): победная серия “Кэнакс”

“Ванкувер” (30-18-4) в субботу обыграл “Айлендерс” (4:3 ОТ) и одержал пятую победу подряд. “Кэнакс” с двух побед начали пятиматчевое турне и укрепились на первой позиции Тихоокеанского дивизиона, где на два балла опережают “Эдмонтон”. С 19 декабря “Кэнакс” одержали 14 побед в 17 играх.

“Каролина” (29-19-3) в пятничном матче с “Вегасом” смогла отыграться со счета 1:3, но все же проиграла (3:4) и потерпела первое поражение за три поединка. С 61 очком “Харрикейнз” выпали из восьмерки сильнейших на Востоке и сейчас занимают шестое место в Столичном дивизионе.

“Это было ужасно, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор после поражения от “Голден Найтс”. – Недопустимо выходить и проводить вот так первые два, два с половиной периода. “Вегас” был хорош, стоит отдать ему должное. Они играли быстро и отчаянно. Мы просто не были готовы к такому матчу и вот, что получили”.

В нынешнем сезоне команды встречались 12 декабря. Тогда “Ванкувер” победил со счетом 1:0.

“Монреаль” – “Коламбус” (22:00): удачные отрезки команд

“Монреаль” (24-22-7) в субботу обыграл “Флориду” (4:0) и одержал вторую победу подряд, а также шестую в восьми матчах. “Канадиенс” вышли на пятое место в Атлантическом дивизионе и сократили отставание от зоны плей-офф до восьми очков. Кэри Прайс в субботу сделал 29 сэйвов и оформил 47-й в карьере шатаут, благодаря чему вышел на третье место в истории “Канадиенс”, обойдя Кена Драйдена.

“Коламбус” (27-16-9) в субботу уступил “Баффало” (1:2 ОТ) и не смог продлить шестиматчевую победную серию. “Блю Джекетс” потерпели второе поражение за 10 матчей и сейчас с 63 очками делят с “Филадельфией” четвертое место в Столичном дивизионе.

“Мы согласны на это очко, идем дальше, – сказал тренер “Коламбуса” Джон Торторелла после поражения от “Сэйбрз”. – Считаю, что мы хорошо боролись”.