“Монреаль” – “Флорида” (4:0): конец серии “Пантерз”

Сузуки и Ковальчук

Кэри Прайс сделал 29 сэйвов и помог “Монреалю” (24-22-7) одержать вторую победу подряд, а также шестую в восьми матчах. Для Прайса шатаут стал 47-м в карьере, благодаря чему он вышел на третье место в истории “Канадиенс”, обойдя Кена Драйдена. Самым результативным игроком в составе “Монреаля” стал защитник Джефф Петри, сделавший четыре передачи.

“Флорида”, игравшая впервые с 21 января, не смогла продлить победную серию до семи матчей. Вратарь Сергей Бобровский сделал 31 сэйв. В последних 18 встречах “Пантеры” сыграли 13-5-0.

“Соперник был готов играть с первых минут, – констатировал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль. – Они выигрывали единоборства, первыми были на шайбе, отдавались игре, намного лучше действовали у ворот. Ничего из этого нельзя сказать о нас”.

Со второго периода “Флорида” играла без капитана Александр Баркова, получившего травму нижней части тела. Кенневилль сказал, что повреждение не должно быть серьезным. У нападающего Майка Хоффмана прервалась 10-матчевая результативная серия. Евгений Дадонов не смог продлить голевую серию до пяти игр.