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“Питтсбург” – “Филадельфия” (4:3 ОТ): по три очка у Малкина и Кросби

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Малкин

Гол Сидни Кросби на первой минуте овертайма обеспечил “Питтсбургу” победу над принципиальным соперником. Всего капитан “Пингвинз” набрал три очка, как и Евгений Малкин. У обоих лидеров команды по голу и две передачи. Для Кросби гол стал 16-м в овертайме в НХЛ. Это третий результат в истории лиги после Александра Овечкина (23) и Яромира Ягра (19).

“Питтсбург” (32-14-5) одержал седьмую победу в последних девяти матчах и 15-ю в 20. “Пингвинз” занимают второе место в Столичном дивизионе, на шесть очков отставая от “Вашингтона”, первая встреча с которым в сезоне состоится в воскресенье.

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Обе команды провели первый матч с 21 января, когда они встречались в Филадельфии, где “Флайерз” победили со счётом 3:0. Для “Филадельфии” поражение стало вторым за шесть матчей (4-1-1). “Лётчики” имеют столько же очков (61), сколько “Торонто” и “Каролина”, делящие место второй wild card в плей-офф от Восточной конференции. Голом и передачей у гостей отметился Тайлер Питлик, а вратарь Брайан Эллиотт отразил 16 бросков.

Малкин все три очка набрал в течение семи минут второго периода. Сначала он сравнял счёт, подкараулив шайбу на добивании, а затем отметился двумя второстепенными передачами в большинстве. Малкин продолжает доминантное выступление, закончив январь с 15 очками в 12 матчах. С 16 мультиочковыми матчами Малкин занимает 13-е место в НХЛ несмотря на то, что пропустил 13 игр в этом сезоне из-за травмы. Он стал второй звездой матча. Также Малкин вышел на 71-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, оставив позади Дениса Потвина.

Источник: nhl.ru
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