“Рейнджерс” – “Детройт” (4:2): два очка Панарина, победа Шестеркина

Фабрри против Шестеркина

Гол и две передачи Мики Зибанежада, 2 (1+1) очка Артемия Панарина и Криса Крайдера, гол Павла Бучневича и надёжная игра Игоря Шестеркина позволили “Рейнджерс” не допустить третьего поражения подряд.

Артемий Панарин присоединился к узкому кругу крайних форвардов, набирающих по 70+ очков в каждом из своих первых 5 сезонов pic.twitter.com/SiUCdI3H98 — NHL.RU (@nhlru) February 1, 2020

Панарин вернулся на лёд после того, как из-за травмы верхней части тела пропустил последний матч перед “звездным” перерывом. Шестеркин сделал 23 сэйва и одержал свою третью победу в четырёх матчах в НХЛ (3-1-0). Во время перерыва он провёл две встречи в Американской хоккейной лиге за “Хартфорд”.

“Остальная команда отдыхала, так что, наверное, им было сложнее, чем мне, – сказал Шестеркин через переводчика. – Мне было полезно вернуться в “Хартфорд” и показать себя. Сегодня команда мне очень помогала и заблокировала много бросков (18)”.

В конце встречи Шестёркин дважды пытался поразить пустые ворота и был к этому близок, но ему совсем немного не хватило точности. В послематчевом интервью он вспоминал, что в юниорах в России ему это однажды удавалось (в сезоне 2013-14).

“Детройт” потерпел седьмое подряд поражение. Оба гола “Ред Уингз” забили в третьем периоде – отличились Робби Фаббри и Валттери Филппула, а вратарь Джимми Ховард сделал 35 сэйвов. За время проигрышной серии “Детройт” проиграл с общим счётом 12:33. Ховард потерпел 17-е поражение подряд (0-15-2), и в 15 из них пропускал не менее трёх шайб. С тех пор как в НХЛ были введены серии буллитов (2005-06) дольше серия поражений была только у Кори Шнайдера из “Нью-Джерси”, который не мог выиграть на протяжении 21 встречи с 29 декабря 2017-го по 14 февраля 2019 года.