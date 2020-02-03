Анонс матча «Ледяные Волки» – МХК «Динамо»

Завтра, 4 февраля, в Киеве в рамках перенесенного матча 31-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч встретятся столичные«Ледяные Волки» и харьковский МХК«Динамо».

4 февраля

17:45 «Ледяные Волки» – МХК «Динамо», прямая трансляция – сайты УХЛ и XSPORT.ua

На данный момент «Ледяные Волки» и МХК «Динамо» – соседи по турнирной таблице. Киевляне в32 матчах набрали17 баллови занялипятое место, отставая от ближайшего конкурента на 30 очков. А “динамовцы” набрали всего 4 балла(все в матчах против «Ледяных Волков») и идут нашестой строчке в турнирной гонке.

Минувший тур оба клуба завершили поражениями. Столичный клуб, хоть и огрызнулся в матче против«Кременчука», однако все равно уступил лидеру чемпионата со счётом 2:6.«Волки» очень уверенно начали тот матч и первыми открыли счёт, однако пропустилипотри шайбыв первом и третьем периодах, упустив шансы на победу. Стоит отметить, что обе шайбы«Волков» забросилСергей Микульчик.



Харьковчане на прошлой неделе сыграли два спаренных поединка против донецкого«Донбасса», пропустив в общей сложности21 шайбу.Стоит отметить, что МХК«Динамо» результативно ответить разгрому от дончан так и не смогла, оставив ворота«Донбасса» сухими.

Статистика очных встреч на данном этапе чемпионата остается за «Ледяными Волками» – киевляне выиграли5 матчейиз6с общим счётом 33:18.Такая же ситуация сложилась и в статистике бросков- «Волки» 249 разпробовали отличиться в харьковских воротах, на что «Динамо» ответило135 раз. Таким образом, киевляне реализовывали каждую7 свою попытку,а “динамовцы” пользовались каждым8 шансом.



Лучшим снайпером «Ледяных Волков» в матчах против МХК «Динамо» являетсяВалерий Мкртчян, который отличался в харьковских воротах5 раз.Второе место разделилиВладислав ВоробьёвиНикита Шабановс4 заброшенный шайбами,а за нимис 3 голамиидутИван ФедосовиИлья Чуйков.







У «Динамо» самым результативным игроком в очных встречах с киевлянами являетсяЕвгений Абаджян,который забросил8 шайбв киевские ворота.

Стоит отметить, что до закрытия трансферного окна оба клуба успели докомплектовать свои составы, а также попрощаться с рядом игроков. Так «Ледяные Волки» заключили контракты самериканскимлегионеромГабе Еунгом, экс-игроком «Белого Барса»Игорем Шаманским, казахстанским форвардомРамазаном Алдамжаровыми, уже выступавшим в составе киевской команды,Кириллом Маландиным. Также по договору аренды за киевлян будут выступатьИоанн РогановиДенис Мостовой.



Стоит отметить, что киевский клуб покинулиКирилл Фроленко, Владислав Привалихин, Арсений Сивирин, Максим Курах, Игорь БоронилоиРуслан Лисин,который вернулся в состав МХК «Динамо». также харьковский клуб усилилЯрослав Свищев.

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